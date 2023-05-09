Akşam Postası / 9 Mayıs 2023

CHP’nin seçim güvenliği hazırlıkları belirginleşti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, sandık güvenliğiyle ilgili hazırlıklarını anlattı.
Seçim öncesi kasayı boşalttılar: Bir ayda 50 milyar dolar
Bloomberg ajansının ekonomi servisinin hesabına göre Merkez Bankası TL’nin değer kaybını sınırlamak için 18 ayda ‘arka kapıdan’ 177 milyar dolar satarak piyasaya müdahale etti.
Kamu işçisine yüzde 45 zam: En düşük maaş 15 bin lira
Kamu işçilerine yüzde 45 oranında zam yapıldı.
Matbaa bulunamayınca oy pusulası 5 santimetre kısaltılmış
Genel seçimler için kullanılacak oy pusulaları, Ankara’da gerekli standartları sağlayan matbaanın olmaması nedeniyle 5 santimetre kısaltılmış.
Erzurum’daki saldırıyla ilgili dokuz gözaltı daha
Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu‘nun Erzurum mitingindeki olaylarla ilgili dokuz kişi daha gözaltına alındı.
Erzurum’da taş atan uzman çavuşun sözleşmesi feshedildi
Numan Kurtulmuş, Erzurum saldırısından pay çıkardı: Taş AKP’ye atıldı
Sinan Oğan tutanaklı tweet’ini ‘rica üzerine’ sildi
Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim otobüsüne HDP’lilerin saldırdığına dair iddiasına kanıt olarak sunduğu tutanağı sildi.
Bloomberg hesaplaması: Dolar/TL 26’ya çıkabilir
Bloomberg hesaplamalarına göre TL üçüncü çeyrekte yüzde 25 değer kaybedebilir. Bu, dolar/TL’nin 26 seviyesini aşması anlamına geliyor.
Düzenlemeler yetersiz: Mühürlü konutlar karaborsada kiralık
Deprem göçüyle kira fiyatlarının yükseldiği illerde, ‘fahiş artış’ nedeniyle evleri mühürlenen mülk sahipleri karaborsa yoluna gitti.
Halka arzlar: Şirketler iyi kazanıyor ama getiri düşüyor
Son üç yılda 108 şirket, halka arzlarla yatırımcılardan 64,7 milyar lira kaynak sağladı. 2023’ün ilk beş ayındaki halka arzların büyüklüğüyse, önceki iki yılı aştı.
Kılıçdaroğlu, yurt dışına giden öğrencileri çağırdı
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Siz isteyin, biz döneriz” diyen yurt dışındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine “Gelin evlatlarım” dedi.
- Çok okunanKonya’da korkulan denendi ama olmadı: Kriz mitinge birkaç saat kala çözüldü
- Çok okunanMüjdat Gezen: İlk defa sertleştikçe yumuşaklaşan birini görüyorum
- Çok okunanErdoğan, İstanbul mitingine katılan kişi sayısını ‘abartmış’
- Çok okunanSoylu’yla Beşiktaş’ta karşılaşan Ahmet Şık: Yargılanacaksın bitanesi