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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 9 Mayıs 2023

CHP’nin seçim güvenliği hazırlıkları belirginleşti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, sandık güvenliğiyle ilgili hazırlıklarını anlattı.

Bir iktidar kendi taraftarına neden ‘göbeğini kaşıyan adam’ muamelesi yapar?

Seçim öncesi kasayı boşalttılar: Bir ayda 50 milyar dolar

Bloomberg ajansının ekonomi servisinin hesabına göre Merkez Bankası TL’nin değer kaybını sınırlamak için 18 ayda ‘arka kapıdan’ 177 milyar dolar satarak piyasaya müdahale etti.


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YSP Eş Sözcüsü Akın: Kılıçdaroğlu’nun coşkulu karşılanması bizleri umutlandırıyor

Kamu işçisine yüzde 45 zam: En düşük maaş 15 bin lira

Kamu işçilerine yüzde 45 oranında zam yapıldı.

Matbaa bulunamayınca oy pusulası 5 santimetre kısaltılmış

Genel seçimler için kullanılacak oy pusulaları, Ankara’da gerekli standartları sağlayan matbaanın olmaması nedeniyle 5 santimetre kısaltılmış.

Erzurum’daki saldırıyla ilgili dokuz gözaltı daha

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu‘nun Erzurum mitingindeki olaylarla ilgili dokuz kişi daha gözaltına alındı.

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Numan Kurtulmuş, Erzurum saldırısından pay çıkardı: Taş AKP’ye atıldı

Sinan Oğan tutanaklı tweet’ini ‘rica üzerine’ sildi

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim otobüsüne HDP’lilerin saldırdığına dair iddiasına kanıt olarak sunduğu tutanağı sildi.

Bloomberg hesaplaması: Dolar/TL 26’ya çıkabilir

Bloomberg hesaplamalarına göre TL üçüncü çeyrekte yüzde 25 değer kaybedebilir. Bu, dolar/TL’nin 26 seviyesini aşması anlamına geliyor.

Düzenlemeler yetersiz: Mühürlü konutlar karaborsada kiralık

Deprem göçüyle kira fiyatlarının yükseldiği illerde, ‘fahiş artış’ nedeniyle evleri mühürlenen mülk sahipleri karaborsa yoluna gitti.

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Halka arzlar: Şirketler iyi kazanıyor ama getiri düşüyor

Son üç yılda 108 şirket, halka arzlarla yatırımcılardan 64,7 milyar lira kaynak sağladı. 2023’ün ilk beş ayındaki halka arzların büyüklüğüyse, önceki iki yılı aştı.

Kılıçdaroğlu, yurt dışına giden öğrencileri çağırdı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Siz isteyin, biz döneriz” diyen yurt dışındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine “Gelin evlatlarım” dedi.

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Akşam Postası / 9 Mayıs 2023

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