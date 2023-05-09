ODTÜ’de şenlik iptal edildi: Öğrenciler protestoda

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MEHMET BARAN KILIÇ

ODTÜ ‘kayyım’ rektörü Verşan Kök, her sene öğrenciler tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Bahar Şenliği’ni iptal etti. Öğrenciler, yasağın kaldırılması için protestoda.

Fotoğraflar: Twitter

ODTÜ’de her sene öğrenciler tarafından bahar şenliği düzenleniyor. Bu yıl, şenliklerin 35’incisi düzenlenecekti ama okul yönetimi tarafından iptal edildi.

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Şenliği düzenleyen ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu’nun açıklamasına göre topluluk, şenlikle ilgili hazırlık ve planlarını aktarmak için rektörlükle ve okulun sağlık kültür spor daire başkanlığıyla görüşmek istedi. Okul yönetimi, topluluğun kendilerine ulaşması üzerine şenliğin yapılmayacağını dile getirdi. Buna gerekçe olarak da 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler gösterildi. Ortada, resmi bir karar yok.

Topluluk, depremin yaşattığı acıların farkında olduklarını, bu nedenle deprem bölgesindeki esnafların ve bağış toplayabilecek kurumların şenlikte yer alması gibi planlarının olduğunu belirtti. Şenliğin deprem bölgesiyle dayanışma içerisinde düzenlenmesi hedefleniyor.

Yani, şenliğin deprem bölgesine yararı olacakken rektörlük deprem nedeniyle şenliği engelliyor.

Öğrenciler protestoda

Öğrenciler, şenliğin iptal edilmesi nedeniyle yaklaşık 10 gündür protesto düzenliyor.

Düzenlenen protestolarda “Şenlik ODTÜ’nün, ODTÜ bizimdir”, “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz”, “Boyun eğme, şenliğe sahip çık” ve “Verşan’ın gidişi şenlikle kutlanır” yazılı dövizler taşındı, sloganlar atıldı.

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Öğrenciler, bugün saat 13:30’da rektörlük binası önünde ‘mini şenlik’ düzenledi. Bu şekilde şenliğin rektörlüğün değil öğrencilerin himayesinde olduğunu göstermeyi amaçlıyorlar.

Etkinlik iptalleri yeni değil

ODTÜ’de toplu etkinlikler ilk defa iptal edilmiyor.

Önceki bahar şenlikleri de maddi imkansızlık, şehit haberleri gibi nedenlerle iptal edilmeye veya şenliğin geleneksel mekanı Devrim Stadyumu’nda düzenlenmesi engellenmeye çalışılmıştı.

Her yıl Devrim Stadyumu’nda düzenlenen mezuniyet törenlerinin sonuncusu ‘güvenlik gerekçeleriyle’ iptal edilmiş, öğrenciler alternatif mezuniyet düzenlemişti. Daha önce de mezuniyet töreni, pandemi sebebiyle iptal edilmişti.

Okul yönetimi, Onur Yürüyüşü’nü de yasaklamış ve okula polis çağırmıştı.

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‘Amaç protestoları engellemek’

Bu tarz etkinliklerde ‘kayyım rektör’ yönetimine yönelik protestolar yapılıyor, eleştiriler dile getiriliyor.

Okulun öğrencileri, önceki etkinliklerde olduğu gibi bu protestoları engellemek amacıyla şenliğin iptal edildiğini dile getiriyor.

Öğrenciler, her türlü etkinlikte yönetimin bir problem çıkardığını ve bu seneki bahanelerin deprem olduğunu belirtirken şenliğin deprem bölgesiyle dayanışma içerisinde yapmak istediklerine dikkat çekiyor.