ODTÜ’de alternatif mezuniyet öncesi kapıya polis yığıldı: Pankartlara el koyuluyor

MEHMET BARAN KILIÇ

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) bugün, öğrencilerce Devrim Stadyumu’nda alternatif mezuniyet düzenlenmesi planlanıyor.

‘Kayyım rektör’ Verşan Kök mezuniyetten önce baskısını artırırken; şimdi de okulun girişine polis yığıldı. Sıkı kimlik kontrolü de yapılan okul girişinde incelenen pankartların bir kısmına el koyuldu.

Fotoğraf: sendika.org

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ODTÜ’ye rektör olarak atadığı ‘kayyım rektör’ Verşan Kök, üniveristede her yıl Devrim Stadyumu’nda öğrencilerin siyasi ve mizahi içerikli pankartlarıyla gündeme gelen mezuniyet törenini iptal ettiğini temmuzun başında e-postayla duyurmuştu.

E-postaya göre, bölümler kendi mezuniyet törenlerini ayrı ayrı düzenleyecek. Yani öğrenciler ayrı tutularak geçit engellenecek.

Öğrenciler başta olmak üzere okulun bileşenleri, yol haritası belirlemek için çalışmalara başlamıştı.

Daha önce Diken’e konuşan öğrenciler, 30 Temmuz’da protesto düzenleyerek rektörlüğü mezuniyeti Devrim’de düzenlemeye çağırmaya, olumlu cevap gelmezse 6 Ağustos’ta Devrim’de ‘alternatif mezuniyet’ düzenlemeye karar verdiklerini anlatmıştı. Akademisyenler de, bu süreçte öğrencileri destekleyen açıklamalar yayımlamıştı.

30 Temmuz’daki protestoda rektörlük, mezuniyeti toplu bir şekilde Devrim’de düzenlemeye çağırılmış ancak çağrıya cevap verilmedi. Bunun üzerine öğrenciler, önceden dedikleri gibi 6 Ağustos’ta yani bugün Devrim’de toplu bir şekilde alternatif mezuniyet düzenleyeceklerdi.

Okulun düzenlediği bölüm içi mezuniyet törenleri de 2 Ağustos’ta başlamış; törenler, protestolara sahne olmuştu.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi mezuniyetinden. Fotoğraf: ODTÜ Mimarlık Topluluğu

Dünse, okula girişler birinci derece akrabalarla sınırlandırıldı.

Bugün, saat 15:00’te öğrenciler toplanma kararı aldı. 17.00’da da Devrim’de yürüyüş başlayacakken toplanmaya yakın okul giriş ve civarına polis geldi.

Diken’e konuşan ODTÜ’lü öğrencilerin aktardığına göre, kampüs girişlerinde polis sıkı kimlik kontrolleri yapıyor ve öğrencilerin yanında taşıdığı pankartları inceliyor; İngilizce olanların açıklanmasını talep ediyor. Polis, bazı pankartlarla da el koydu.

BU PANKARTIMIZI VE DÖVİZİMİ ODTÜ A-4 KAPISINDAN SOKMADILAR. İKİSİNE DE EL KOYDULAR. ÜSTÜNE FİŞLEMEK AMACIYLA VİDEOMUZU ÇEKTİLER. SUÇ UNSURU OLMAYAN PANKART VE DÖVİZİMİZE MÜDAHALE EDEREK ANAYASAL HAKKIMIZI ÇİĞNEDİLER. pic.twitter.com/JMm49zcYLa — Armen (@armen_day) August 6, 2022

Güvenlikler de polislere yardım ediyor. Polisler, ayrıca araçları kontrol ediyor.

Öğrencilerin aktardığına göre, birinci derece akrabalar haricinde öğrencilerin yanında kimsenin girmesine müsaade edilmiyor. Mezunların girişi şimdilik engellenmedi. Sıkı kontrollerden dolayı girişte uzun kuyruklar oluştu.

ODTÜ'de kimlik sorgulama yapılarak içeri girdik. pic.twitter.com/gAkWEkGSxa — Sinan (@Sinan1871) August 6, 2022

ODTÜ'de öğrencilerce kayyumsuz füzenlenmek istenen mezuniyet töreni öncesinde okulun giriş yollarına dahi polis ekipleri konuldu. Fotoğraf Bilkent Metro ODTÜ çıkışına ait. Ayrıca okul girişlerine de polis ekipleri yığıldı. #ODTUEMezuniyetininYeriDevrimdir #6ağustostadevrimdeyiz pic.twitter.com/57K86VwQBg — Esra Tokat (@tokatesraa) August 6, 2022

Aktarılana göre, okul girişlerinde polisle öğrenciler arasında ufak çapta arbedeler de yaşanıyor.

Polis, henüz kampüs içine girmedi. ‘Polisin kampüs içine girme ihtimali var mı’ sorusuna öğrenciler ‘Her zaman var’ diyor.

Şu an öğrenciler, aileleriyle birlikte kuyruklardan dolayı yavaş olsa da Devrim Stadyumu’nda toplanıyor. Öğrenciler de pankartları asıyor.

Fotoğraf: ODTÜ Emek Gençliği

Öğrenciler, ayrıca, ODTÜ Ormanlarına iş makinalarıyla girmekle suçladıkları Ankara Büyükşehir Belediyesi ve belediye başkanı Mansur Yavaş’ı da eleştiriyor.

ODTÜ Mezuniyetine hazırlanıyor!



Devrim'de Mezuniyet için verdiğimiz mücadele gibi okulumuzun rant uğruna parçalanmaması için de mücadele ediyoruz.



"MANSUR YAVAŞ ELİNİ ODTÜ ORMANINDAN ÇEK!" @mansuryavas06#RantYolunaKarşıNöbetteyiz pic.twitter.com/lAl9ke7sbP — Elf Postası 🏳️‍🌈 (@ElfPostasi) August 6, 2022

ODTÜ’lüler, dün yayımlanan haberimizde, mezuniyet öncesinde ‘kayyım’ Verşan Kök’ün baskısını artırdığını söylemişti. Okulda, adeta cadı avı başlatılmış ve muhalif öğrencilere daha fazla soruşturma açılmaya başlanmıştı. Soruşturma süreçleri de usulsüz bir şekilde yürütülüyor. Bunun haricinde diploma teslimlerini nedensiz şekilde öteleniyor ve mezuniyet için yurtlarda konaklamalar engelleniyordu. Resmi törenlerin başladığı 2 Ağustos’ta uygulanmayan tedbirler de şimdi uygulanmaya başladı.

Öğrenciler, ayrıca, dünkü haberimizde, mezuniyette polislerin görevli olacağını ve mezuniyete müdahale edileceğini beklediklerini söylemişlerdi.

Polis, daha önce de birçok kampüse girmiş ve öğrencilere sert müdahalelerde bulunmuştu.