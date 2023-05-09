Kamu işçilerine yüzde 45 zam

Kamu işçilerine yüzde 45 oranında zam yapıldı.

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle imzalandı.

Protokol, kamuda ve kamuya bağlı çalışan yaklaşık 700 bin işçiyi kapsıyor.

En düşük maaş 15 bin lira

İmza töreninde Erdoğan şunları söyledi:

*Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücreti (brüt) 15 bin liraya çıkıyor.

*Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.

*Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapıyoruz.

*Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gidiyoruz.

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*Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuzda enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıklarımız var.

Sendikalar ne istiyordu

İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in talepleri şöyleydi:

Aylık brüt taban ücret 15 bin liraya yükseltilsin

Bütün ücretlere yüzde 15 refah payı eklensin

Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ilk altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 5’er zam ve enflasyon farkı konulsun

Belediye ve il özel idare şirketlerindekiler dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye (52 günlük çıplak ücret tutarında ek ödeme) verilsin.

Protokol, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevesini belirlemesi açısından da önem taşıyor.