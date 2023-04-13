Hükümetin kamu işçilerine zam teklifi yüzde 30

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamu işçileri için hükümetin ilk altı ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinse 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı. Atalay, bu rakamın taleplerini karşılamadığını belirtti

Kamu işçilerine zam teklifi yüzde 30. (AA)

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu.

Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk altı aylık zam teklifinin yüzde 30, taban aylık teklifininse 11 bin 500 lira olduğunu söyledi.

Atalay, bu teklifin talepleri karşılamadıklarını ilettiklerini belirterek “İşçinin razı olmadığı rakamı imzalamayız” ifadelerini kullandı.