Erdoğan: Temmuzda asgari ücrete zam var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temmuzda asgari ücrete zam yapılacağını söyledi.
Seçimler yaklaşırken, kamuoyu araştırmalarında güç kaybettiği görülen iktidarın müjdeleri de artmaya başladı.
Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Erdoğan, temmuzda asgari ücrete zam yapılacağını açıkladı.
Erdoğan, gazetecilerin “Asgari ücretliler yıl sonunu mu bekleyecek” sorusuna “Temmuzu bekleyecekler, temmuzda var” yanıtını verdi.
Bakan Bilgin’den farklı mesajlar gelmişti
Dün gazetecilerin “Asgari ücrete zam olacak mı” sorusuna “Asgari ücrete zam temmuzda” yanıtını veren Çalışma bakanı Vedat Bilgin, bugün şunları söylemişti: “Enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu an gündemde değil. Temmuzda eğilim devam ederse yeniden değerlendirilir.”