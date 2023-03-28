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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Bilgin, asgari ücret artışı için seçimden sonraya işaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret artışı için temmuz ayını gösterdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin. (AA)

Bakan Bilgin, Erdoğan’la AKP Genel Merkezi’ndeki görüştü. NTV’nin haberine göre görüşmede en düşük emekli maaşının 7 bin 500’e çıkarılması ve bu zam sonrası maaşı halihazırda 7 bin 500’ün üzerinde olanların durumunun ele alındığı belirtildi.


Görüşme sonrası Bakan Bilgin’in asgari ücrete ek bir zam olup olmayacağı konusundaysa yılbaşını işaret ettiği öğrenildi.

İHA’nın haberine göre, Bakan Bilgin, görüşme öncesinde basın mensuplarının “Asgari ücrete zam olacak mı?” sorusuna “Asgari ücrete zam Temmuz’da” yanıtını verdi.

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