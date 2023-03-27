Emekli maaşına artış ve işçilere kadro düzenlemesi komisyondan geçti

En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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Enflasyon ‘baz etkisi’yle düşse de fiyatlardaki artış devam ediyor. Dünyadaki düşüşün aksine Türkiye’de gıda enflasyonu da yükselişte.

Uzmanlar Türkiye’deki durumu iktidarın ekonomi politikalarına bağlıyor. Böylesine bir ortamda yapılan zamlar da yetersiz kalıyor.

Emekliler, Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerin artırılması talebinde bulunmuştu. Seçimlere giderken anketlerdeki durumu kötüye giden AKP, çalışma başlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 olacağı bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

AA’nın haberine göre hem bu hem de geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif komisyondan geçti.

Teklifle aynı zamanda muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

İkramiye de artırıldı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ödenen 1100’er lira 2000 liraya çıkarılacak.

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.