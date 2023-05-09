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Yaramazlara biraz batar!

Erzurum’da taş atan uzman çavuşun sözleşmesi feshedildi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mitinginde ‘olay çıkartanlardan’ birinin Erzurum Merkez Komutanlığı’nda görevli piyade uzman çavuş olduğu ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bu kişinin sözleşmesini feshetti.

Fotoğraf: AA

İmamoğlu’nun 7 Mayıs’taki Erzurum mitingine bozkurt işareti yapan yaklaşık 200 kişi tarafından taşlı saldırı düzenlenmiş, çocuklar dahil en az 17 kişi yaralanmıştı.


Millet ittifakı, yaşananlar karşısında ‘itidal’ çağrısında bulunurken, iktidar cenahı olaylardan İmamoğlu’nu sorumlu tutmuştu.

MSB’nin açıklamasına göre olaylara karışanlardan birisi de Erzurum Merkez Komutanlığı’nda görevli piyade uzman çavuş Akif Keleş.

Bakanlık, Keleş’in gözaltına alındığını ve tahkikat sonucunda sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

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