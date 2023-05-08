Erzurum’daki saldırıda gözaltına alınanların tamamı serbest

Erzurum’da millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun halk buluşmasına taşlı saldırı nedeniyle gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı.

Erzurum’daki saldırıda çok sayıda kişi yaralnmıştı. (AA)

İmamoğlu’nun 7 Mayıs’taki Erzurum mitingine bozkurt işareti yapan yaklaşık 200 kişi tarafından taşlı saldırı düzenlenmiş, en az 17 kişi yaralanmıştı.

Atılan taşlar ve yaralananların fotoğrafları ortadayken Erzurum Valisi Okay Memiş su şişesi atıldığını savunarak, “İhtiyaç olması halinde gözaltı işlemleri de yapılacaktır” demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı İmamoğlu’nun ‘provokasyonu’ ilanı etmekle yetinmeyip, “Dadaşlarla kimse baş edemez” deyip oy peşine düşmüştü.

AA’nın valilik kaynaklarından aktardığına göre il emniyet müdürlüğü ekipleri kamera kayıtlarını inceleyip olayla ilgili 19 kişiyi tespit etti.

İlk etapta 13 zanlıyı gözaltına alan polis ekipleri, iki şüpheliyi daha yakaladı, dört kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bir kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 14 zanlıysa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.