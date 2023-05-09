Diken

Yaramazlara biraz batar!

Numan Kurtulmuş, Erzurum saldırısından pay çıkardı: Taş AKP’ye atıldı

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İBB Başkanı ve millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitingine yapılan saldırıyla ilgili “O taş İmamoğlu’na değil AK Parti’ye atılmış bir taştır” dedi.

Numan Kurtulmuş. Fotoğraf: AA

İmamoğlu’nun 7 Mayıs’taki Erzurum mitingine bozkurt işareti yapan yaklaşık 200 kişi tarafından taşlı saldırı düzenlenmiş, en az 17 kişi yaralanmıştı.


Millet ittifakı, yaşananlar karşısında ‘itidal’ çağrısında bulunurken iktidar cenahı olaylardan İmamoğlu’nu sorumlu tutmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı İmamoğlu’nun ‘provokasyonu’ ilanı etmekle yetinmeyip, “Dadaşlarla kimse baş edemez” deyip oy peşine düşmüştü.

Çok okunanlar:
Soylu’yla Beşiktaş’ta karşılaşan Ahmet Şık: Yargılanacaksın bitanesi

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtlayan AKP’li Kurtulmuş’sa saldırıdan partisine pay çıkardı.

Hakan’ın “Şöyle bir söylem de var. Bu yaşananlar iktidarın provoke ettiği şeyler. Buna ne diyorsunuz” sorusu üzerine Kurtulmuş şunları dedi:

*Bunu söylemek için gerçekten yanlış düşünüyor olmak lazım. Dün (7 Mayıs) Türkiye siyasi tarihinin en muhteşem mitingi yapıldı. İstanbul’da milyonlarca insan Yeşilköy Havalimanı’na geldi. Büyük bir coşkuyla, organik bir şekilde aktı havalimanına. Demokrasiye inanalar için büyük moral oldu.

*Böylesi bir günde, Erzurum’daki olayın konuşulmuş olması aslına bakarsanız o taş sayın İmamoğlu ve ekibine doğru bir taş değil, aslında o taş AK Parti’ye doğru atılmış bir taştır sonuçları itibarıyla baktığınızda.

Çok okunanlar:
Borsadan çıkanlar ‘yastık altı’na gitmiş

*Yani biz bile bunu bugün hala konuşuyoruz. Keşke hiç konuşmasaydık, keşke bu olay olmasaydı. Dolayısıyla Erzurum’daki olay muhteşem İstanbul mitingini de gölgede bıraktı.

Erzurum’daki saldırıda gözaltına alınanların tamamı serbest

İmamoğlu’na saldırıda gözaltı sayısı 15’e yükseldi

Bakan Yanık, İmamoğlu’nu suçladı, saldırıyı HDP’ye bağladı

Soylu, oy peşinde: Dadaşlarla kimse başa çıkamaz

Erzurum valisine göre ‘sıkıntı yok’: Su şişeleri atıldı, ihtiyaç olursa gözaltı yapılır

Tehlikeli açıklamaları, şiddet eylemleri izledi

İmamoğlu: Aramızda kalsın, kazanıyoruz

Yurttaşlar, İmamoğlu’nu karşılamak için Sabiha Gökçen’e akın etti

İmamoğlu’na saldırıyla övünenler de var: Teşekkürler Erzurum

Demirtaş: Erdoğan ve Bahçeli ülkeyi barut fıçısına çevirdi, öfkenizi sandığa saklayın

Soylu, taşlı saldırıya uğrayan İmamoğlu’nu ‘provokatör’ ilan etti

Erzurum saldırısı, Bahçeli’nin ‘mermili’ tehdidinin hemen arkasından geldi

Belediye başkanı ‘olayı çözdü’: CHP’liler CHP’lilere saldırmış

Sanatçılardan Ekrem İmamoğlu’na destek: İlk turda bitmeli

İmamoğlu: Polislerin hiçbiri kılını kıpırdatmadı

Kılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs’a odaklanın

SON HABERLER

Nisanda yabancının en çok al-sat yaptığı hisseler

Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcının nisanda en çok çıkış yaptığı hisse Ford Otomotiv oldu. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ikinci sırayı alırken Akfen Yenilenebilir Enerji üçüncü sırada.