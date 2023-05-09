Numan Kurtulmuş, Erzurum saldırısından pay çıkardı: Taş AKP’ye atıldı

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İBB Başkanı ve millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitingine yapılan saldırıyla ilgili “O taş İmamoğlu’na değil AK Parti’ye atılmış bir taştır” dedi.

Numan Kurtulmuş. Fotoğraf: AA

İmamoğlu’nun 7 Mayıs’taki Erzurum mitingine bozkurt işareti yapan yaklaşık 200 kişi tarafından taşlı saldırı düzenlenmiş, en az 17 kişi yaralanmıştı.

Millet ittifakı, yaşananlar karşısında ‘itidal’ çağrısında bulunurken iktidar cenahı olaylardan İmamoğlu’nu sorumlu tutmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı İmamoğlu’nun ‘provokasyonu’ ilanı etmekle yetinmeyip, “Dadaşlarla kimse baş edemez” deyip oy peşine düşmüştü.

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtlayan AKP’li Kurtulmuş’sa saldırıdan partisine pay çıkardı.

Hakan’ın “Şöyle bir söylem de var. Bu yaşananlar iktidarın provoke ettiği şeyler. Buna ne diyorsunuz” sorusu üzerine Kurtulmuş şunları dedi:

*Bunu söylemek için gerçekten yanlış düşünüyor olmak lazım. Dün (7 Mayıs) Türkiye siyasi tarihinin en muhteşem mitingi yapıldı. İstanbul’da milyonlarca insan Yeşilköy Havalimanı’na geldi. Büyük bir coşkuyla, organik bir şekilde aktı havalimanına. Demokrasiye inanalar için büyük moral oldu.

*Böylesi bir günde, Erzurum’daki olayın konuşulmuş olması aslına bakarsanız o taş sayın İmamoğlu ve ekibine doğru bir taş değil, aslında o taş AK Parti’ye doğru atılmış bir taştır sonuçları itibarıyla baktığınızda.

*Yani biz bile bunu bugün hala konuşuyoruz. Keşke hiç konuşmasaydık, keşke bu olay olmasaydı. Dolayısıyla Erzurum’daki olay muhteşem İstanbul mitingini de gölgede bıraktı.