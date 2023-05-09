Düzenlemeler yetersiz: Mühürlü konutlar karaborsada kiralık

Deprem göçüyle kira fiyatlarının yükseldiği illerde, ‘fahiş artış’ nedeniyle evleri mühürlenen mülk sahipleri karaborsa yoluna gitti.

Fotoğraf: AA

6 Şubat depremleri, büyük göç dalgasını da tetikledi. Depremzedeler ağırlıklı olarak Elazığ, Konya, Mersin, Ankara, Antalya gi­bi şehirlere yerleşti. Yakla­şık 1 milyon kişilik hareketin olduğu büyük deprem göçü, söz konusu şehirlerde kirala­ra da yansıdı.

Deprem öncesi 800-1000 lira olan konut ki­raları, göç sonrası 3 bin 500, 5 bin, hatta 10 bin liraya ka­dar fırladı.

Fahiş kira artışla­rına karşı Ticaret Bakanlığı­’nın düzenlemeleriyse yetersiz kaldı.

Dünya’dan Hamide Hangül’ün haberine göre vali­likler tarafından yüksek kira artışı nedeniyle daireleri mühürlenen mülk sahipleri, karaborsayla kiralama yolu­na başvuruyor. Daireler için ilana çıkmayan bazı ev sahipleri, hazırda bekleyen kiracı adaylarına telefonla haber vererek evlerini yüksek fiyattan kiralıyor. Böylelikle denetim radarından da çıkılmış olunuyor.

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz “Denetime rağmen yüksek kiralara ilişkin ağırlıklı olarak Erzurum, Konya, İstanbul, Mersin, Antalya’dan yoğun şikayet alıyoruz” dedi.

Görüştükleri emlakçıların kiralık işlerinin azaldığını söylediğini aktaran Deniz şunları söyledi: “Hem idari radardan kaçınmak, hem rayiçteki artıştan korunmak için mülk sahiplerinin güncel rakam üzerinden kiraya çıkılmasını istediklerini söylüyorlar.”