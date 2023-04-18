Yatırımcı emlaktan çıkıyor: Fiyat artışları enflasyon altında kalabilir

Yatırımcı, son iki yıldır ilgi gösterdiği gayrimenkul pazarından ayrılmaya başlıyor. Uzmanlar ikinci yarıda fiyat artışlarının enflasyonun altında kalmasını bekliyor.

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Son iki yılda iktidarın ekonomi politikaları ve enflasyonun yükselmesi sonrası, konut sektörü yatırımcının yöneldiği alanlardan birisi olmuştu. Bu ilgi sonrasında da konut fiyatlarında rekorlar gelmişti. Ancak deprem sonrası riskli bölgelerden ayrılma isteğiyle birlikte kur korumalı mevduatta faiz sınırının kaldırılması, döviz ve altının artacağı beklentisiyle satışlar arttı.

Endeksa verilerine göre sadece İstanbul’da mart ayında satılık konut bir önceki aya göre yüzde 41 artarak 48 bin 247’ye yükseldi.

Ekonomi gazetesinden Leyla İlhan’ın haberine göre yüksek fiyatlar, uzayan geri dönüş süreleri ve fiyatların daha fazla artmayacağı beklentisi de satılık konut sayısını yükseltti.

İlhan’a konuşan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “Burada büyük bir çoğunluk konutunu satıp, başka bir araca tedbir amaçlı olarak yatırmak istiyor” dedi.

Özellikle birden fazla emlak sahibi yatırımcı arasında ‘Artık ciddi prim yaptık, bundan sonra eskisi kadar primlenmeyecek. Satıp kazancımı cebime koyayım’ diye düşünenlerin bulunduğunu belirten Akdoğan şunları söyledi: “Çünkü 1 yıl önce 1 milyona aldığı ev şimdi olmuş 6 milyon. Eğer satılıyorsa niye satmasın. Fakat 8 milyon olma ihtimali olsa da aynı zamanda 6 milyonda kalma ya da geri gelme ihtimali de var. Bunu riske etmek istemeyen insanlar da gayrimenkul piyasasında.”

Tapu.com yöneticisi Emre Erşahin’se satıcılı piyasanın devreye girmesiyle konutta fiyat artışının yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun gerisinde kalacağını sözlerine ekledi.