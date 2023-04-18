Konut fiyatları zirveyi görmüş olabilir

Ekonomist Alaattin Aktaş, konut fiyatlarında zirvenin görülmüş olabileceğini söyledi. Aktaş’a göre fiyatlarda düşüşse güçlü bir olasılık değil.

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TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak 105 bin 476 oldu. Bu sayının 25 bini ipotekli, 80 bini diğer alımlardan oluştu. Satılan 105 bin konutun 33 bini ilk el, 72 bini ikinci el. Yabancılara konut satışlarıysa martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 azalarak 3 bin 415 oldu.

Konut satışları ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalışla 283 bin 215 seviyesine geldi.

Sektördeki daralma eğilimin süreceğini belirten Ekonomi gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, ”Konut fiyatları çok yükseldi ve sanki zirveye ulaştı gibi” dedi.

Talep azalacak

Dövizde artış beklentisi ve kur korumalı mevduatta faiz tavanının kalkmasının konuta talebi azaltacağını belirten Aktaş, şunları söyledi: ”Bu durum, özellikle küçük tasarruf sahiplerinin para denkleştirip kredi kullanıp konut alma peşinde koşmalarını sona erdirecek, nitekim erdiriyor da… Dolayısıyla konut talebi büyük ölçüde kırılacak. Konut arzı zaten yeterince var. Konut sektöründe alım satımı belirleyen talep. İşte talebin azalması önümüzdeki dönemde etkisini daha fazla hissettirecek ve konut alımı görece düşük seyredecek.”

Konut fiyatları düşer mi?

Talebin azalmasıyla konut fiyatlarında genel bir fiyat düşüş olasılığının güçlü olmadığını söyleyen Aktaş, fiyatların uzun bir süre yataya yakın seyredeceğini yazdı. Ayrıca Aktaş, deprem nedeniyle bölgeden bölgeye farklı fiyat değişim hızları olabileceğini anlattı.

Uzmanlar, ikinci yarıda fiyat artışlarının enflasyonun altında kalmasını bekliyor.