AFP: Messi, Suudi Arabistan yolcusu

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AFP, Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin önümüzdeki sezon Suudi Arabistan liginde oynayacağını öne sürdü.

Fotoğraf: AA

Transfer görüşmelerini takip eden bir kaynağa dayandırılarak yapılan haberde, anlaşmanın tamamlandığı ve Messi’nin önümüzdeki sezon Suudi Arabistan liginde oynayacağı belirtildi. Haberde, kaynağın kim olduğu belirtilmezken kaynağın talebiyle haberde takım ismi de verilmedi.

AFP’ye konuşan kaynak sözleşmenin ‘çok büyük’ olduğunu ve şu an ayrıntıları görüştüklerini dile getirdi.

Fransız takımı PSG’nin oyuncusu Messi’nin sözleşmesi 30 Haziran’da sona eriyor.

PSG’den izin almadan turizm elçisi olarak Suudi Arabistan’a giden Messi kadro dışı bırakılmıştı.

Messi’nin Barcelona’da oynadığı zamanlardaki ezeli rakibi Cristiano Ronaldo da bu yılın başında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a transfer olmuştu.