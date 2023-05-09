Sinan Oğan tutanaklı tweet’ini ‘rica üzerine’ sildi

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim otobüsüne HDP’lilerin saldırdığına dair iddiasına kanıt olarak sunduğu tutanağı sildi.

Fotoğraf: Sinan Oğan/Twitter

Sinan Oğan, iki gün önce seçim otobüslerinin Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde ‘HDP’lilerce saldırıya uğradığını’ öner sürmüş, açıklamasına şüpheyle yaklaşılınca dört saniyelik bir video paylaşmıştı. Bu videoda da sadece seçim otobüsü ve jandarma ekipleri görülüyordu.

‘HDP’liler saldırdı’ iddiası hakkındaki şüpheler devam edince Oğan, otobüs şoförünün karakoldaki ifadesine ilişkin şikayet tutanağını dün öğle saatlerinde şu notla paylaşmıştı: “Seçim otobüsümüze yönelik Silvan’da yapılan saldırının tutanak ve videolarını istemiştiniz. Biz Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ziyaretimiz sırasında düzenleyeceğimiz basın toplantısında açıklamak için bekledik. Buyurun saldırının tutanak ve videolarının bir kısmı. Şimdi kınama yapabilirsiniz!”

Ancak burada seçim otobüsü şoförünün ifadesinde saldırganların HDP’li olduğuna dair bir ifade yer almadı. Şoför ifadesinde “Biz o esnada kimin taş attığını görmedik” dedi.

Oğan’ın paylaştığı tutanak

Oğan’ın paylaşımında ayrıca seçim otobüsünün görüntüleri yer alıyordu.

Oğan, dün akşam saatlerinde söz konusu tweet’i silerek aynı sözlerle yeniden paylaştı. Yeni tweet’te tutanak yer almıyordu.

Oğan, “Şöför kardeşimizin isteği üzerine tutanağı silip yeniden yayınladık” dedi.