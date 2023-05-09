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Yaramazlara biraz batar!

Soma’da maden ocağında göçük: Bir ölü, üç yaralı

Manisa’nın Soma ilçesinde açık madencilik yapılan bir ocakta çökme sonucu yaralanan dört işçiden biri hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Sarıkaya Mahallesi yakınlarında özel bir şirket tarafından işletilen yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.


Bölgede bulunan kamyon ve iş makinelerindeki dört çalışan toprak altında kaldı. Maden ocağına çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanlardan Mehmet Şeren, Mehmet Arslan ve Onur Topbaş mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarıldı, Fesih Acar’ınsa hayatını kaybettiği belirlendi.

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