Halka arzlar: Şirketler iyi kazanıyor ama getiri düşüyor

Son üç yılda 108 şirket, halka arzlarla yatırımcılardan 64,7 milyar lira kaynak sağladı. 2023’ün ilk beş ayındaki halka arzların büyüklüğüyse, önceki iki yılı aştı.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Depremler sonrası düzenlemeler gelse de dalgalı seyir devam ediyor. İlk dört aydaki kayıp yüzde 20’yi buldu. Düşüş, mayısın ilk haftasında da sürdü.

Ancak halka arzlara ilgi devam ediyor. Bu ilgi nedeniyle yatırımcı sayısının 5 milyonu aştı.

2023’te şu ana kadar 13 şirket halka arz edildi. Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre şirketler, bu arzlardan 23,7 milyar lira topladı.

Geçen yıl 40 şirket 19,3 milyar liralık halka arz yapmıştı. 2021’deyse 52 şirket halka açılarak 21,7 milyar lira topladı. Yani son üç yılda 108 şirket, vatandaştan 64,7 milyar lira kaynak sağladı.

Getiriler ne durumda?

2023’te halka açılan şirket hisselerinden en fazla getiriyi Astor Enerji elde etti. Ancak halka açılan her şirketin hissesindeki onlarca tavana rağmen sonrasında hisselerin gerilemesi nedeniyle bu yılki halka arzların getirisinin genelde göz doldurmadığı görüldü.

Bu sene halka arz edilen şirketlerin büyük bir kısmının getirisi, başlangıç fiyatının yüzde 10 ila 20 üzerinde. Son üç sene açısından da tablo benzer.