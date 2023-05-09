Kılıçdaroğlu’nun aracına Sakarya’da taşlı saldırı: Kılıçdaroğlu şikayetçi olmadı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aracına Sakarya’da taşlı saldırı düzenlendi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

Kılıçdaroğlu, miting için Sakarya’daydı. CHP’nin yazılı açıklamasına göre Kılıçdaroğlu’nun mitingin ardından Kılıçdaroğlu’nun içinde bulunduğu seçim otobüsüne 15-17 yaşları arasındaki bir çocuk taşlı saldırıda bulundu.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Genel başkanımız, olayı öğrenmesinin hemen ardından, Sakarya Milletvekilimiz Sayın Engin Özkoç’u arayarak ‘Evladımızın kimliği hiçbir şekilde açıklanmasın, aileye de hukuki destek verilsin. Bu çocuk Türkiye’nin evladıdır; seçimler gelir geçer, çocuğun zarar görmemesi en önemli konumuzdur. Asıl mesele onun yaptığı eylem değil, bir çocuğu böylesi bir provokasyona alet edenlerdir’ talimatını iletti.

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Ayrıca Sakarya Mitingimiz öncesinde, güzergahımız üzerinde bulunan bazı noktalara taşların yığıldığı ihbarı alınmıştı. Bu provokasyon girişimi de Sakarya Emniyeti tarafından engellendi. Bu vesileyle emniyet güçlerimize de teşekkür ederiz.”