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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan CHP’nin henüz düzenlenmeyen mitingi için ’27 bin kişi katıldı’ dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin Aydın’da yarın düzenleyeceği mitinge katılımın 27 bin olduğunu söyledi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan, bugün partisinin Aydın mitingine 55 bin kişinin katıldığını, CHP’nin mitingineyse 27 bin kişinin katıldığını söyledi. Ancak CHP’nin mitingi henüz düzenlenmedi. Erdoğan’a CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı’dan tepki geldi.


ANKA’ya konuşan Saatçı, şunları kaydetti:

“Erdoğan Aydın halkına yine çile çektirdi. Yine yalanlar söyledi. Daha önce yaptığı mitinglerde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ni kendi döneminde açtığını söylemişti ama Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 1992 yılında açıldı.

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Yine yalanlarına devam ediyor. Bugün halka bir yalan daha söyledi; Aydın Şehir Hastanesi’nin açıldığını ve halktan memnun olup olmadığını sordu. Aydın Şehir Hastanesi açılmadı ki halkımız memnun olsun. Maalesef yalanlar yine devam ediyor. CHP’nin mitinginde 27 bin kişi olduğunu söyledi. CHP’nin mitingi 10 Mayıs Çarşamba günü, yani yarın. Olmayan bir mitingden yine rakamlar vermeye başladı. Bu kadar da yalan olmaz ki!”

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