Kılıçdaroğlu, yurt dışına giden öğrencileri çağırdı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Siz isteyin, biz döneriz” diyen yurt dışındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine “Gelin evlatlarım” dedi.
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi kriz Türkiye’den Avrupa’ya büyük bir ‘beyin göçü’ne neden oldu.
Özellikle doktor ve mühendisler daha iyi bir yaşam gerekçesiyle ülkeyi terk ederken, başarılı okullardan mezun olan öğrenciler de eğitimlerine yurt dışında devam ediyor.
Başta giden doktorlar için “Giderlerse gitsinler” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki günlerde aksi yönde bir davette bulunmuştu.
Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan öğrenciler, hayallerindeki ortamın sağlanması halinde ülkeye geri döneceklerini vurgulayan “Siz isteyin, biz döneriz” hareketini başlattı.
Söz konusu videoyu alıntılayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Gelin evlatlarım, dönün gençler. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Sizin hayalleriniz benim hedefimdir.”
Erdoğan’dan, ‘Giderlerse gitsinler’ dediği doktorlara ‘Geri dönün’ çağrısı
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