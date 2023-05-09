CHP’nin seçim güvenliği hazırlıkları belirginleşti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, sandık güvenliğiyle ilgili hazırlıklarını anlattı.

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Seçime beş gün kaldı. Bu kritik seçimin en fazla öne çıkan gündemlerinden biri seçim güvenliği. Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ve Anadolu Ajansı verilerine güvenmediğini ve bu nedenle uzun süredir hazırlıklar yaptıklarını söylemişti.

CHP’li Salıcı, bu kapsamdaki hazırlıklarını Euronews Türkçe’ye anlattı.

Seçim gecesi üç veri söz konusu; okul bilişim sorumlularının gönderdiği veriler, ıslak imzalı tutanaklar üzerinden ilçelerin girdiği veriler ve YSK’nın paylaştığı veriler.

Salıcı, bu verileri kurdukları sistem üzerinden karşılaştırarak en doğru ve güvenilir sonucu elde edeceklerini dile getirdi.

Buna göre CHP, Türkiye’deki 192 bin sandıkta görev alacak kişileri ilçe seçim kurullarına bildirdi ve partiler müşahitleri belirledi. Bunun yanı sıra seçimde, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarından da destek alınacak.

Mevcut sistem geliştirildi

CHP, 14 Mayıs’ta en güvenilir sandık sonuçlarının sisteme yansıtılması için okul bilişim sorumluları, olası sorunlar içinse avukatlardan faydalanacak.

Sandıktan çıkan sonuçların hızla genel merkeze aktarılması için bilişim sorumlularının çalışacağını ifade eden Salıcı, “Bu sistem daha önce de vardı ama bu kez tüm Türkiye’yi kucaklayacak büyüklükte” dedi.

Salıcı, ıslak imzalı tutanakların ilçe merkezlerine ulaşmasıyla birlikte sonuçların kendi sistemlerine doğrudan yansıyabileceğini belirtti.

Böylece YSK’ya ait sandık sonuçlarıyla sisteme kendi yükledikleri sandık sonuçlarını karşılaştırabilecek, verilerin örtüşmediği sonuçları takip edebilecekler.

Yeni yazılımın test aşamaları tamamlandı

Ayrıca seçim gecesi YSK’dan alınan sonuçların partiler tarafından karşılaştırılmasını sağlayacak yeni bir yazılım da test aşamalarında sona geldi.

Uygulamanın üçüncü testinin yapıldığını belirten Salıcı, sözlerine şöyle devam etti: “Bu seçime özel bir uygulama hazırladık, veriler bu sistem üzerinden girecek. Bu uygulamanın üçüncü testi yapıldı. Dördüncü test de önümüzdeki günlerde yapılacak. Hem arkadaşlarımız sisteme adapte oluyor, hem de sistemi test etmiş oluyoruz.”