Kılıçdaroğlu: Karşımızdakiler gözü kararttı, ilk turda bitirelim

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin ilk turda bitirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu. (Twitter)

Kılıçdaroğlu, “İlk turda bitirelim” başlıklı yeni bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Her gün görüyoruz ki karşımızdaki radikaller koalisyonu gözünü karartmıştır. Korkunç şeyler yapmaya hazırlar. Biz mutlaka kazanacağız da sonrasındaki şifa sürecimiz uzamasın, yıllar almasın diyorsanız ilk turda bu eşiği geçmek zorundayız. Ve bir mesele daha. İlk turda bitireceksek belirtmek zorundayım ki mutlaka ama mutlaka bugünkü muhalefetin en çok vekil çıkaracağı şekilde bitirmek zorundayız. En çok milletvekili sistemi hızlı değiştirmek demektir. Yani özetle istirhamım şu aşamada değiştirmek istediğimize odaklanın, değişimin kendisine değil. Çünkü değiştirmek istediğimizi gönderdiğimizde hemen yeni sisteme geçeriz.”