Avrupa Konseyi: Türk yetkililerin nefret söylemleri alarm verici seviyede

Avrupa Konseyi, Türkiye’ye çağrısında insan hakları savunucuları, gazeteciler, sivil toplum örgütleri ve hukukçuları susturmaya yönelik baskıcı eylemlere son verilmesini istedi.

Fotoğraf: Reuters

Başta cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar yetkilileri, seçim kampanyasında, bir suçmuş gibi muhalefeti ‘LGBTİ’ci’ olmakla itham ediyor.

Seçimler öncesi LGBTİ+’lara yönelik baskının arttığı uyarısında bulunan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Komiseri Dunja Mijatovic, Dunja Mijatovic, ayrıca Türkiye’de insan haklarının genel gidişatının kötüleştiği uyarısında bulundu.

Euronews Türkçe’nin haberine göre açıklamada, Türkiye’de özellikle son dönemde ifade özgürlüğüyle toplanma özgürlüğüne yönelik baskıların arttığı kaydedildi.

Ülke genelinde 120’den fazla gazeteci, hukukçu, muhalefet parti yöneticisi, sanatçının ‘terör örgütü üyeliği suçlamasıyla’ gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, bu gelişmelerin ülkedeki insan haklarıyla ilgili endişeleri artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, özellikle Cumartesi Anneleri’nin eylemlerinin engellenmesine dikkat çekilerek, Anayasa Mahkemesi’nin toplanma özgürlüğüyle ilgili kararlarına uyulmaması eleştirildi.

Son dönemde özellikle azınlık grupları ve LGBTİ+ bireylere ve göçmenlere yönelik yetkilerin nefret söyleminin alarm verici seviyeye ulaştığı uyarısı yapılan açıklamada, Türk yetkililerin Avrupa Konseyi ilke ve standartlarına saygı göstermesi istendi.