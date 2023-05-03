Erdoğan: Bunların hepsi LGBT’ci

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ayrıştırıcı konuşmalarına devam ederek millet ittifakının ‘LGBT’ci’ olduğunu söyledi.

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Seçim yaklaştıkça iktidar, söylemlerinin dozunu artırmaya başladı. İktidar cenahı seçimleri muhalefetin kazanması durumunda bunun darbe olacağını belirtirken muhalefeti teröristlikle suçluyor. Ayrıca, LGBTİ+’ları yönelik nefret söylemini de iktidar, dilinden düşürmüyor.

Rize’de miting düzenleyen Erdoğan, yine LGBTİ+ bireyleri ayrıştırdı.

LGBTİ+’yı ‘sapkın bir yapı’ olarak tanımlayan Erdoğan millet ittifakının ‘LGBT’ci’ olduğunu söyledi.

Erdoğan şunları dile getirdi: “Aile bizde kutsaldır. LGBT gibi sapkın yapıların niçin kendisine oy dilendiğini sorun. Bay bay Kemal LGBT’ci olduğunu biliyoruz. İYİ Parti, onu da biliyoruz. O masada beraber olan maalesef yok DEVA’sıymış yok Gelecek’iymiş, şuymuş buymuş hepsi, HDP bunların hepsi LGBT’ci.”