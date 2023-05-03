Erdoğan: Bunların hepsi LGBT’ci

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ayrıştırıcı konuşmalarına devam ederek millet ittifakının ‘LGBT’ci’ olduğunu söyledi.
Seçim yaklaştıkça iktidar, söylemlerinin dozunu artırmaya başladı. İktidar cenahı seçimleri muhalefetin kazanması durumunda bunun darbe olacağını belirtirken muhalefeti teröristlikle suçluyor. Ayrıca, LGBTİ+’ları yönelik nefret söylemini de iktidar, dilinden düşürmüyor.
Rize’de miting düzenleyen Erdoğan, yine LGBTİ+ bireyleri ayrıştırdı.
LGBTİ+’yı ‘sapkın bir yapı’ olarak tanımlayan Erdoğan millet ittifakının ‘LGBT’ci’ olduğunu söyledi.
Erdoğan şunları dile getirdi: “Aile bizde kutsaldır. LGBT gibi sapkın yapıların niçin kendisine oy dilendiğini sorun. Bay bay Kemal LGBT’ci olduğunu biliyoruz. İYİ Parti, onu da biliyoruz. O masada beraber olan maalesef yok DEVA’sıymış yok Gelecek’iymiş, şuymuş buymuş hepsi, HDP bunların hepsi LGBT’ci.”