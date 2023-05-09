‘Bay Kemal’in tahtası’nda bugün: Ülkemizi fiber ağlarla öreceğiz

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dijital altyapıyı kuvvetlendireceklerini vurguladı.

Twitter’dan ‘Bay Kemal’in Tahtası’ adlı video serisinin dokuzuncu bölümünü yayınlayan Kılıçdaroğlu, şu notu düştü: “Bizim kavgalara ayıracak vaktimiz yok. Dünyayla rekabet edebilmek için güçlü internet ağına ihtiyaç var. Öyle uyduruk ‘buçuklu’ falan değil, tam anlamıyla yüksek hızlı haberleşme sistemlerini Türkiye’nin her yerinde kuracağız.”

Kılıçdaroğlu, videoda şunları diyor:

“Dijital bir çağın içindeyiz. Dünya yapay zeka alanındaki büyük gelişmeleri, kuantum teknolojilerini, akıllı ilaçları, giyilebilir teknolojileri ve nesnelerin internetini konuşuyor. Peki geleceğin dünyasından geri kalmamak için öncelikli olarak neye ihtiyacımız var? Sağlam bir internet altyapısına ve ışık hızında bir internete.

Dünyayla rekabet etmek istiyorsak

1- Türkiye’nin her bir köşesine ışık hızında internet götürmeliyiz.

2- Sık sık yaşanan bağlantı, kopma sorunlarının önüne geçmeliyiz. Bunun için de sağlam bir internet altyapısına ihtiyacımız var. Gigabit internet olarak bilinen internet hızı neden tüm büyük şehirlerimizde olmasın? Olacak.

Büyük şehirlerimizde saniyede 1 gigabit, kentlerimizde saniyede en az 100 MB indirme hızına ulaşacağız. Güzel ülkemizi fiber ağlarla öreceğiz. Fiber optik ağımızın uzunluğunu en kısa sürede 2 milyon kilometreye çıkaracağız. Dahası ülkemizin elektronik ve haberleşme altyapısını geliştirmek amacıyla 5 yıl içinde 35 milyar dolar yatırım yapacağız.

Bu iletişim hızı sayesinde Türkiye’deki bir doktor, Zürih’deki bir hastasını muayene hatta robotik teknolojiyle ameliyat edebilecek. Bankacılık işlemlerinden ticarete kadar her şey saniyeler içinde gerçekleşecek.”

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