Bloomberg hesaplaması: Dolar/TL 26’ya çıkabilir

Bloomberg hesaplamalarına göre TL üçüncü çeyrekte yüzde 25 değer kaybedebilir. Bu, dolar/TL’nin 26 seviyesini aşması anlamına geliyor.

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Türkiye’de seçimler yaklaştıkça yabancı yatırımcı ve bankaların ilgisi de artıyor. Bu kapsamda yabancı bankalar seçim sonrasına ilişkin analizler yayımlıyor.

Analizlerde, seçim sonrası AKP’yle mevcut ekonomi politikalarının sürmesi halinde daha karamsar bir tabloya işaret ediliyor.

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan’ın analistleri, seçimlerden sonra ekonomi politikasının ‘normalleşeceği’ varsayılsa bile, TL’nin dolar karşısında mevcut seviyesinden yüzde 30 düşebileceğini tahmin ediyor.

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Benzer bir hesaplama da Bloomberg ajansından geldi. Alım-satım opsiyonlarına göre yapılan hesaplamalara göre TL’nin yüzde 25 değer kaybetmesi bekleniyor. Buna göre dolar/TL’nin üçüncü çeyrekte 26 seviyesine gitmesi çok güçlü bir ihtimal.

Habere göre Commerzbank AG müşterilerine iletilen Ulrich Leuchtman imzalı notta “TL’de önemli bir düşüş görebiliriz” deldi. Stratejist Leuchtman’ın notunda “Döviz kurlarındaki suni destek, giderek daha sallantılı hale geldi. Bunun daha uzun süre sürdürülmesi imkansız olacak” ifadeleri yer aldı.

Diğer yandan TL’deki oynaklık da artmış durumda. Liranın dolar karşısındaki bir haftalık oynaklığını ifade eden ‘ima edilen oynaklık’ seviyesi, geçen hafta yüzde 8,4 seviyesinden yüzde 70’e çıktı. Böylelikle TL, oynaklıkta dünyadaki tüm para birimlerini geride bıraktı.