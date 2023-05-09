Erzurum’daki saldırıyla ilgili dokuz gözaltı daha

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu‘nun Erzurum mitingindeki olaylarla ilgili dokuz kişi daha gözaltına alındı.
İmamoğlu’nun 7 Mayıs’taki Erzurum mitingine bozkurt işareti yapan yaklaşık 200 kişi tarafından taşlı saldırı düzenlenmiş, çocuklar dahil en az 17 kişi yaralanmıştı.
Millet ittifakı ‘itidal’ çağrısında bulunurken, iktidar cenahı olaylardan İmamoğlu’nu sorumlu tutmuştu.
AA’nın aktardığına göre, kamera kayıtlarını inceleyen emniyet ekipleri olayla ilgili dokuz şüpheliyi daha tespit ederek gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Soruşturma kapsamında daha önce 15 kişi gözaltına alınmış ancak bu kişiler dün serbest bırakılmıştı.
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