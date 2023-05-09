Matbaa bulunamayınca oy pusulası 5 santimetre kısaltılmış

Genel seçimler için kullanılacak oy pusulaları, Ankara’da gerekli standartları sağlayan matbaanın olmaması nedeniyle 5 santimetre kısaltılmış.

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Habertürk’ten Bülent Aydemir’in yazısına göre milletvekili seçimleri için kullanılacak pusulanın uzunluğu normalde 105 santimetreydi. Ancak kesim ve dağıtım işlemlerinin yapıldığı Ankara’da bu uzunlukta baskı yapabilecek matbaa bulunamadı. Bu nedenle ittifakların yer aldığı kutucukların arası daraltılarak pusulanın uzunluğu 100 santimetreye düşürüldü.

Aydemir ayrıca, pusulaların hazırlanış süreciyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

*Önceden temin edilmiş ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) güvenli depolarında kameralarla gözetlenen, üst düzey güvenlikle saklanan rulo halindeki filigranlı kağıtlar, polis nezaretinde Ankara’daki bir matbaaya gönderildi. Bu matbaa aralıksız şekilde çalışarak bu kağıdı bir metrelik tabakalar halinde kesti.

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*Kesilen bu kağıt yine polis ve YSK gözlemcileri nezaretinde sayılıp paketlenerek polis eşliğinde büyük gizlilik ve titizlikle Ankara’daki üç ayrı matbaaya dağıtıldı.

*Ankara’da bu pusulayı basacak yetenekte üç matbaanın bulunduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı adayları için Türkiye genelinde tek pusula basılırken, ittifakların ve seçime girecek partilerin farklılık gösterdiği illere ve seçim bölgelerine farklı pusulalar gönderiliyor.