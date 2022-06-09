Akşam Postası / 9 Haziran 2022

Erdoğan: ‘Cumhur ittifakı’nın adayı benim, seçim önümüzdeki yıl haziranda
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘cumhur ittifakı’nın adayının kendisi olduğunu söyleyerek, “Seçim önümüzdeki yıl haziranda yapılacak” dedi.
CHP’li Ağbaba: Bizim için en uygun aday da Recep Tayyip Erdoğan
Kılıçdaroğlu’nun ‘Sözde cumhurbaşkanı’ ifadesi ‘Erdoğan’a hakaret’ sayılmadı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘‘Sözde cumhurbaşkanı” ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na açtığı bir milyon liralık tazminat davasını kaybetti.
Sedat Peker artık ‘Deli Çavuş’tan da konuşamayacak
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, ‘Deli Çavuş’ isimli Twitter hesabından paylaşımlarının da Birleşik Arap Emirliği (BAE) tarafından engellendiği iddia edildi.
Akşener, Kılıçdaroğlu ve Alevilerden özür diledi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin ”Alevi kimliğini çekince görürüm” ifadesi nedeniyle Kılıçdaroğlu’ndan ve üzülen herkesten özür dilediğini söyledi.
İYİ Parti, ‘Alevilikte çekince gören’ Halil Oral’ı disipline sevk etti
Erdoğan’ın şakası yok: Yunanistan’ı ikaz etti
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yunanistan’ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz” dedi ve ekledi: ”Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum.”
Finlandiya basını Erdoğan’ı anlamaya çalışıyor: Davranışı öngörülebilir miydi?
Kira düzenlemesinde yeni detaylar: İlk defa kiraya verilecek konutta sınırlama yok
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışına getirilen yüzde 25 sınırlamanın ilk defa kiraya verilecek konutlarda uygulanmayacağını söyledi.
Nebati ‘haklı çıktı’: Milyoner sayısı fırladı, toplam mevduatları da arttı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre, son beş aylık yüksek enflasyon döneminde 88 bin 713 kişi daha milyoner oldu.
Ortamlarda ‘Faiz indirdik’ dense de: KKM yüzde 63’lük faize denk geldi
Soylu’dan taksicilere özel görev
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaçak göçle mücadele kapsamında taksicilere ‘Seyahat belgesi kontrolü’ yetkisinin verileceğini açıkladı.
Araştırma: ‘Denizden babam çıksa yerim’ diyenler bir daha düşünmek isteyebilir
Haftada iki porsiyon balık yemek artan cilt kanseri riskiyle ilişkilendirildi.