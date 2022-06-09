Akşam Postası / 9 Haziran 2022

Erdoğan: ‘Cumhur ittifakı’nın adayı benim, seçim önümüzdeki yıl haziranda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘cumhur ittifakı’nın adayının kendisi olduğunu söyleyerek, “Seçim önümüzdeki yıl haziranda yapılacak” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun ‘Sözde cumhurbaşkanı’ ifadesi ‘Erdoğan’a hakaret’ sayılmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘‘Sözde cumhurbaşkanı” ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na açtığı bir milyon liralık tazminat davasını kaybetti.

Sedat Peker artık ‘Deli Çavuş’tan da konuşamayacak

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, ‘Deli Çavuş’ isimli Twitter hesabından paylaşımlarının da Birleşik Arap Emirliği (BAE) tarafından engellendiği iddia edildi.

Akşener, Kılıçdaroğlu ve Alevilerden özür diledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin ”Alevi kimliğini çekince görürüm” ifadesi nedeniyle Kılıçdaroğlu’ndan ve üzülen herkesten özür dilediğini söyledi.

Erdoğan’ın şakası yok: Yunanistan’ı ikaz etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yunanistan’ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz” dedi ve ekledi: ”Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum.”

Kira düzenlemesinde yeni detaylar: İlk defa kiraya verilecek konutta sınırlama yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışına getirilen yüzde 25 sınırlamanın ilk defa kiraya verilecek konutlarda uygulanmayacağını söyledi.

Nebati ‘haklı çıktı’: Milyoner sayısı fırladı, toplam mevduatları da arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre, son beş aylık yüksek enflasyon döneminde 88 bin 713 kişi daha milyoner oldu.

Soylu’dan taksicilere özel görev

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaçak göçle mücadele kapsamında taksicilere ‘Seyahat belgesi kontrolü’ yetkisinin verileceğini açıkladı.

Araştırma: ‘Denizden babam çıksa yerim’ diyenler bir daha düşünmek isteyebilir

Haftada iki porsiyon balık yemek artan cilt kanseri riskiyle ilişkilendirildi.