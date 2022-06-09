Kira düzenlemesinde yeni detaylar: İlk defa kiraya verilecek konutta sınırlama yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışına getirilen yüzde 25 sınırlamanın ilk defa kiraya verilecek konutlarda uygulanmayacağını söyledi.

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Meclis’ten geçen karara göre 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerini kapsayacak düzenlemede, belirlenen oranın üstündeki artışlar geçerli sayılmayacak.

TGRT Haber’e konuşan Bozdağ’ın açıklamaları şöyle:

*Kira artış miktarını yüzde 25’le sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2023’e kadar uygulanacak ve geçici bir düzenleme, uzatılması söz konusu değil.

*Uzatılma söz konusu değil, geçici mahiyette yapıldı. Bir yıl sonra eski düzenlemeye dönülecek. İstisnai bir durum. Konutlarda ve konutlarda kiracı olarak oturanlar için geçerli. İşyerleri mevcut borçlar kanunu sözleşmesine tabi.

*İlk defa kiraya verilecek yerlerle ilgili herhangi bir sınırlama yok. Yeni düzenleme, sadece mesken (konut) aboneleriyle sınırlı bir düzenleme. Kira süreci devam ediyorsa geçerli; beş yıl olsun, 10 yıl olsun.

*Yasa bir düzenleme getiriyor. Ev sahibini sınırlıyor kiracıya bir hak getiriyor. Tahliye davası açılırsa mahkemenin reddedeceği aşikar. Yargı yasal düzenleme karşısında bu sebebe dayalı bir tahliye kararı vereceğini tahmin etmiyorum. Ev sahibi zorla kiracıyı çıkaramaz.

*Ev sahibini makul düzeyde koruyan ev sahibini de makul düzeyde bir sınıra tabi tutan bir adım attık. Bir yıl süre için yasa bir hakem rolü oynadı, emredici bir hüküm kurarak makul çizgide kavuşturuyor.