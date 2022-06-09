CHP’li Ağbaba: Bizim için en uygun aday da Recep Tayyip Erdoğan

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ‘iktidarın adaylık tartışmaları üzerinden bir tuzak kurmaya çalıştığını ve bu tuzağa düşmeyeceklerini’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün İzmir’de ilk defa adaylığını kendi ağzından açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek “Ya adaylığını ya da adayını açıkla” dedi.

CHP’li Ağbaba, ülkedeki sorunların temelinde Erdoğan’ın olduğunu, adaylığını açıklamasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ağbaba Kılıçdaroğlu’nun adaylığına da değinerek şunları söyledi: “Bunlar sıkışmışlığın göstergesi. Kendi adaylıklarını ilk kez bugün açıklıyorlar. Bizim için en uygun aday da Recep Tayyip Erdoğan. Adaylığının açıklamasında büyük memnuniyet duyuyoruz. Çünkü ülkedeki ne kadar olumsuz şey varsa sorumlusu tek adamdır. Bu nedenle açıklamasından memnuniyet duyuyoruz. MHP’nin ve AK Parti’nin genel başkanlarının sürekli genel başkanımızı yıpratmaya çalıştıklarını da biliyoruz.

Onun sebebi de Kemal beyin bunların hiçbirinin oyuna gelmeyen, kurduğu bütün kumpasları bozan biri olması. Anketlerin göstermiş olduğu sonuçlara bakarak sürekli bize saldırıyorlar. Ama biz onlarla hiç muhatap olmayacağız. Biz kendi yolumuzda, altılı masayla yolumuza devam edeceğiz. Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ama zamanı geldiğinde altılı masa karar verir ve açıklanır. Altılı masayı dağıtmaya çalışıyor. Nifak sokmaya çalışıyor, ama biz ciddiye almıyoruz.”

Ağbaba. (Fotoğraf: AA)

Ağbaba Türkiye’nin bir erken seçime ihtiyaç duyduğunu, ancak iktidarın buna cesaret edemeyecek durumda olduğunu sözlerine ekledi.

‘Alevilik tartışması’

Öte yandan İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, katılığı bir Youtube kanalındaki Alevilik ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’na dair açıklamalarını da değerlendiren Ağbaba, bu konunun gündeme gelmesini doğru bulmadığını belirtti.

Türkiye’de bu konuyu ilk gündeme getiren ismin Erdoğan olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Kimse kimseyi sırf Alevi olduğu için CHP genel başkanlığı koltuğunda oturtmaz. Genel başkanımız tecrübeli, devleti bilen, liyakat sahibi, beyaz bir sayfa gibi tertemiz, fakiri savunduğu olduğu için bugün CHP lideri. Ayrıca kimse kimseyi Sünni olduğu için de cumhurbaşkanı yapmaz, herkes siyasetine bakar. Bu ülkede bir Gürcü’den nasıl cumhurbaşkanı oluyor ise bir Alevi’den de bal gibi olur. Türkiye’nin bu konuları artık aşmasının vakti gelmiştir.”