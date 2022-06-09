BDDK tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

BDDK’nın açıklamasında limiti 25 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20’si, limiti 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40’ı olarak belirlenmesine karar verildiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında ise şunlar dendi:

“Öte yandan, devam etmekte olan çalışmalar kapsamında ise;

-Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması,

-Ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi,

-Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması,

-Yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanlarının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.”

‘Parasal sıkılaşma’

Düzenleme öncesinde tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin lira altındaki tutarlar için 36 ay, 50 bin liranın üzerindeki tutarlar için ise 24 ay vade olarak uygulanıyordu. BDDK 50 bin TL üzerindeki tüketici kredilerinde vade sınırını eylül ayında 36 aydan 24 aya indirmişti. Bugünkü değişiklik ile 100 bin TL’yi yeni bir sınır olarak tanımlayarak vade sayısını da 24 aydan 12 aya çekti.

BDDK bu hamlesine ek olarak, kredi kartı borcunun tamamını ödeyemeyenlerin veya ödemeyenlerin tercih ettiği asgari ödeme oranlarını da artırdı.

Limiti 25 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20’si, limiti 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için ise asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40’ı olarak belirlendi.

BDDK böylece bireysel kredileri daraltmaya yönelik adımlar atmış oldu. Kurumun bu adımları enflasyonun önüne geçme çabası olarak yorumlanıyor.

Öte yandan sosyal medyada çok sayıda kullanıcı bu durumu ‘parasal sıkılaşma’ olarak değerlendiriyor.

Forex Analisti Onur Altın, BDDK’nın kararını “Talebi azaltıp enflasyonu engellemeye çalışıyorsanız, nafile. Bu halk zaten cepten yiyor. Bu durum batık kredi kartı oranını yükseltir sadece” diye yorumladı.

BDDK verilerine göre ocak ayında tüketici kredileri 2.5 milyar TL seviyesinden 3.5 milyar TL seviyesine çıkmıştı.