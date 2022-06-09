Ekonomistler bakanlığın ‘gelire endeksli senet’ önlemini topa tuttu

Ekonomistler Hazine ve Maliye Bakanlığı, ‘ekonomik önlem’ kapsamında duyurduğu ‘gelire endeksli senet’ önlemini topa tuttu.
Bakanlık Twitter hesabı üzerinden ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ yeni ‘önlem’i gerçek kişilere sunulmak üzere gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin (GES) talep toplanması olarak duyurmuştu.
Bakanlığın açıklamasında GES’in getirisi, taban faizi ve vadesi hakkında bir bilgi yer almıyor. Senetlerin endeksleneceği gelirler de belirtilmemiş. Aynı zamanda vade ve getiri oranıyla ilgili bilgilendirme de yok.
1990’lı yıllarda da yapılan 2010 yılına kadar ihraçları devam eden gelire endeksli senetler bir zarar etmesi mümkün olmayan kamu kurumuna endeksleniyor ve kuponla ana para ödemeleri belirleniyor.
Dünya’ya konuşan bankacılık kaynakları daha önce de devrede olan bu yeni enstrümanın piyasadaki dalgalanmalara çözüm olmayacağını önemli olanın da yüzde kaç faiz verileceği olduğunu vurguladı.
Ekonomistlerse açıklamanın belirsizliğine atıfla önlemi tiye aldı. Uygulamadaki boşluklara dikkat çekti.