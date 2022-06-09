Ekonomistler bakanlığın ‘gelire endeksli senet’ önlemini topa tuttu

Ekonomistler Hazine ve Maliye Bakanlığı, ‘ekonomik önlem’ kapsamında duyurduğu ‘gelire endeksli senet’ önlemini topa tuttu.

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Bakanlık Twitter hesabı üzerinden ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ yeni ‘önlem’i gerçek kişilere sunulmak üzere gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin (GES) talep toplanması olarak duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında GES’in getirisi, taban faizi ve vadesi hakkında bir bilgi yer almıyor. Senetlerin endeksleneceği gelirler de belirtilmemiş. Aynı zamanda vade ve getiri oranıyla ilgili bilgilendirme de yok.

1990’lı yıllarda da yapılan 2010 yılına kadar ihraçları devam eden gelire endeksli senetler bir zarar etmesi mümkün olmayan kamu kurumuna endeksleniyor ve kuponla ana para ödemeleri belirleniyor.

Dünya’ya konuşan bankacılık kaynakları daha önce de devrede olan bu yeni enstrümanın piyasadaki dalgalanmalara çözüm olmayacağını önemli olanın da yüzde kaç faiz verileceği olduğunu vurguladı.

Ekonomistlerse açıklamanın belirsizliğine atıfla önlemi tiye aldı. Uygulamadaki boşluklara dikkat çekti.

Enflasyon yüzde 100 e giderken, hangi devlet gelirine endeksli tahvile güvenirsiniz ? Devletin hangi kurumu, enflasyona yakın gelir garanti eder ki?

Dağ fare doğurdu.

Yarın döviz tırmanır yine. — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) June 9, 2022

Bir halk düşünün…

Devletinden korkuyor…

Acaba ters köşe yapılır mıyız diye…

Ne kadar acı bir durum… — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) June 9, 2022

Bu bile gösteriyor ki kurların neden yükseldiği konusunda bir fikirleri yok!



Döviz talebi sadece gerçek kişilerden mi kaynaklanıyor?



Güya vatandaş döviz bozduracak, getirisinin ne olacağı bile duyurulmayan enstrümanı bekleyecek?

Hadi canım sende! https://t.co/pLGYHzQWjw — Yalçın Karatepe (@ykaratepe) June 9, 2022

Önlem diye açıklananlar şunlar; neye endeksli olduğu bilineyen GES ihracı, tüketici kredilerinde vade ve kredi kartı asgari ödeme oranının düzenlenmesi, SPK'nın iraçlarda aldığı ücretlerde indirim yapılması.

Kendileri ciddiye alıyor mu bunları? — Uğur Gürses (@ugurses) June 9, 2022

"Bu akşamı kurtaralım da.. bakarız bir" politikası.



Komik. — Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) June 9, 2022

Faize faiz dememek için yaptıklarımızı yazsak roman olur. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) June 9, 2022

Akşam üstü açıklama yapacağım de, bir beklenti yarat; dolar 17.20'nin üstünden 16.80'lere insin…

Kof bir açıklamadan sonra dolar yeniden 17.20'nin üstüne çıksın…



Kısa günün değil, birkaç saatin karı!



Acaba şu birkaç saatte o milyonları kimler götürdü? — Alaattin Aktaş (@Alaattin_Aktas) June 9, 2022