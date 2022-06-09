Maliye Bakanlığı önlemi duyurdu: Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ‘ekonomik önlem’ kapsamında gerçek kişilere sunulmak üzere gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin (GES) talep toplanmasına 15 Haziran 2022’den itibaren başlanacağını duyurdu.

Bakanlık bugün Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayarak ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ çerçevesinde bu akşam yeni önlemlerin duyurulacağını bildirmişti.

Açıklamayla birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘iktidarın faizleri indirmeye devam edeceğini’ söylemesi sonrası 17,2’nin üstüne kadar çıkan kur 16,7’ye kadar inmişti.

Bakanlığın önlemini duyurmasıyla dolar/TL yeniden 17’nin üstüne çıktı. Saat 23:06 itibariyle 17,1’den işlem görüyor.

Gelire Endeksli Senetlerin İhracı Hakkında Açıklama (09.06.2022) pic.twitter.com/JFveKpGLwL — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) June 9, 2022

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