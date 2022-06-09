Babacan anlattı: ‘Altılı masa’ iktidarında üst düzey atamalar mutabakatla

DEVA Partisi Ali Babacan, muhalefetin seçimi kazanması halinde mevcut anayasanın bir süre devam edeceğini fakat tüm önemli atamaların partiler arası mutabakatla yapılacağını söylemiş.

Fotoğraf: CHP

Karar gazetesi yazarı Ali Bayramoğlu’nun aktardığına göre İstanbul Büyükada’ya partisinin ilçe teşkilatı açılışı için giden Babacan altılı masayı, masa etrafındaki ortak çalışmaları ve her bir siyasi partinin hazırlıklarını anlattı.

Bayramoğlu, DEVA liderinin açıklamalarını şöyle özetledi:

* Masadaki siyasi partiler parlamenter düzen konusunda mutabık, ancak bu düzene geçiş hemen olamayacak ve ülke mevcut anayasayla bir süre yönetilecek. Bu durumda mevcut anayasa hükümleri altında ancak parlamenter sistemin ruhu ve işleyişine uygun fiili (de facto) bir yetki kullanımı düzeni gerekiyor. Altılı masa bu öncelikli mesele olarak ele alıp, esasları üzerinde bir geçiş dönemi yol haritası hazırlıyor. Bu esaslar, güçler ayrılığı, denge ve denetleme mekanizmaları esas olacak yerine oturacak…

* Mevcut anayasada cumhurbaşkanının düzenleyici yetkileri ve atama yetkileri var. İllerdeki sağlık müdürüne kadar o atıyor. Biz tüm önemli atamaların partiler arası mutabakatla yapılması kararı aldık. Bu da, liyakati kaçınılmaz olarak devreye sokacak bir karar. Alt düzey atamalarsa bakanlıklara bırakılacak.

* Bunlar yapılmadan bir ittifaktan söz edilmesi yanlış olur. Bir ortak aday çıkaracaksak, bu ortay adayın neye göre hareket edeceği son derece önemli…