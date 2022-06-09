Nebati ‘haklı çıktı’: Milyoner sayısı fırladı, toplam mevduatları da arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre, son beş aylık yüksek enflasyon döneminde 88 bin 713 kişi daha milyoner oldu.

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AKP’nin hafta sonu etkinliğinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, üç haneli rakamlara doğru giden enflasyona rağmen sürdürülen ‘düşük faiz-değersiz TL’ politikasını şu sözlerle haklı çıkarmaya çalışmıştı: ”Bu sistemde dar gelirliler hariç firmalar, ihracatçılar kar ediyor.”

DW Türkçe’den Pelin Ülker’in haberine göre BDDK verileri 1 milyon lira ve üstünde mevduatı olan kişi sayısının ve bu kişilerin toplam mevduatının arttığını gösteriyor.

Servetleri katlandı

Hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat olan mudi sayısı Kasım 2021’den nisana dek geçen beş aylık süreçte 511 bin 405 kişiden 600 bin 118’e çıktı. Buna göre yüksek enflasyon döneminde 88 bin 713 kişi daha milyoner oldu. Milyoner sayısı beş ayda yüzde 17 arttı.

Hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat olanların servetiyse bu dönemde 3 trilyon 246 milyar 796 milyon TL’den 3 trilyon 896 milyar 209 milyon TL’ye çıktı. Buna göre beş ayda milyonerlerin serveti 649 milyar 413 milyon TL arttı. Servetleri yüzde 20 arttı.

Milyonerlerin ortalama mevduatı aynı dönemde 6 milyon 349 bin liradan 6 milyon 492 bin liraya çıktı. Milyonerlerin 545 bin 477’sini yurt içi yerleşikler, 54 bin 641 bini yurt dışı yerleşikler oluşturdu. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 1 trilyon 533 milyar lirası yerel para cinsi, 1 trilyon 993 milyar lirası döviz tevdiat hesabı, 125 milyar 781 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Kasıma göre, hesabında 1 milyon liranın üstünde mevduatı olan yurt içi yerleşiklerin TL cinsinden hesapları 572 milyar 426 milyon lira, döviz hesapları 28 milyar 572 milyon lira, kıymetli maden depo hesapları 18 milyar 171 milyon lira arttı.