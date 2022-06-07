Nebati’nin ‘dar gelirliler’ itirafı, Erdoğan’ı kızdırmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, dünkü kabine toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘dar gelirliler’le ilgili açıklamasına tepki gösterdiği bildirildi.

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Resmi enflasyonun yüzde 73,50’yle 24 yılın zirvesine çıkmasına rağmen ekonomi yönetiminden hiçbir sıkılaştırıcı önlem gelmemesi ekonomistleri şaşkına çevirirken, Nebati’nin AKP’nin hafta sonu düzenlediği toplantıdan aktarılan sözleri, bu ‘eylemsizliğin’ nedenlerini net bir şekilde ortaya koymuştu.

Nebati’nin ‘itiraf’ niteliğindeki açıklamaları şöyleydi: “Dövizi düşürmek için yüksek faiz artışı yapabilirdik. Ama o zaman üretim bundan olumsuz etkilenirdi. Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu. Kur korumalı TL’ye geçerek bir yandan doları frenledik. Diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor.”

Ancak Bakan Nebati, dünkü kabine toplantısının başlamasından 40 dakika sonra Twitter’dan durumu toparlamaya çalışmıştı: ”Ekonomi politikalarımızın tasarlanma aşamasında asla göz ardı etmediğimiz temel konulardan biri de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmak, refah seviyesini yükseltmek ve bu doğrultuda gerekli uygulamalarla tedbirleri ivedi bir şekilde hayata geçirmektir.”

Bu açıklamanın kabinede Erdoğan’ın tepkisi sonrası geldiği bildirildi. Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre Erdoğan toplantıda Nebati’ye iktidarın bugüne değin dar gelirlilerle ilgili çeşitli destek ve yatırımlar yaptığını, bu nedenle kendisinin açıklamasında bu yatırımların göz ardı edildiğini belirtti. Bu nedenle de Erdoğan, Nebati’nin sözlerine tepki gösterdi.