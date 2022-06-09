Ortamlarda ‘Faiz indirdik’ dense de: KKM yüzde 63’lük faize denk geldi

Kur korumalı mevduatta mart sonundan beri vadesi dolanlara denk düşen ortalama bileşik faizin yüzde 63 olduğu hesaplandı.

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Merkez Bankası (MB), kur krizini tetikleyen eylülle aralık ayları arasındaki 500 baz puanlık faiz indiriminin ardından ocak itibariyle bu sürece son vermişti. Bu süreçten sonra MB, faizi beş aydır sabit tutuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üç gün önce kabine toplantısının ardından faizi yeniden hatırladı.

Erdoğan, “Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Biz faizi düşürmeye devam edeceğiz” dedi.

Beş aydır faizi unutan cumhurbaşkanı, ocakta “Bir Müslüman olarak ‘nas’lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” demişti. Ancak faizle ilgili bu parlak sözlere rağmen göstergeler Erdoğan’ı yalanlıyor.

MB’nin eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, ‘örtülü faiz artışı’ olarak yorumlanan kur korumalı mevduat uygulamasının hangi faize denk geldiği hesapladı. Kara’ya göre mart sonundan beri vadesi dolanların ortalama bileşik faiz eşleniği yüzde 63 oldu.