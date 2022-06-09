Araştırma: ‘Denizden babam çıksa yerim’ diyenler bir daha düşünmek isteyebilir

Haftada iki porsiyon balık yemek artan cilt kanseri riskiyle ilişkilendirildi.

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Sağlık otoriteleri haftada, bir yağlı balık olmak en az iki porsiyon (bir porsiyonu yaklaşık 140 gram) balık tüketilemesini öneriyor.

Ancak ABD’deki Brown Üniversitesi araştırması soru işaretlerine neden olacak bir sonuca ulaştı. Buna göre önerilen miktarda balık tüketmek en ölümcül cilt kanseri türü olan melanoma riskini artırabilir.

Araştırmada günlük balık tüketimi 42,8 gram olan (haftada 300 gram tüketimle eşdeğer) kişilerin, günde 3,2 gram tüketenlere kıyasla melanoma riskinin yüzde 22 arttığı görüldü. Daha fazla yiyenlerde ayrıca evre 0 melanoma olarak bilinen cildin yalnızca yüzey tabakasında anormal hücre gelişimi riskinin yüzde 28 yüksek olduğu tespit edildi.

Araştırmanın bulguları ABD’den 491 bin 367 yetişkinden toplanan verilere dayanıyor. 50-71 yaş aralığındaki katılımcılar detaylı bir anket doldurdu. Sonrasında 15 yıl boyunca kanser teşhisi alıp almadıkları takip edildi.

Araştırmacılar kilo, sigara veya içki kullanımı, beslenme şekli, aile kanser geçmişi, yaşadıkları bölgedeki ortalama UV ışınları seviyesi (güneşe maruz kalma seviyesi; cilt kanserinde bilinen bir risk faktörü) gibi sonuçları etkileyebilecek faktörleri hesaba kattı.

Toplamda 5 bin 34 kişide (yüzde 1) çalışma süreci boyunca melanoma gelişti. 3 bin 284 kişide ise (yüzde 0,7 evre 0 melanoma tespit edildi.

Günde 14,2 gram ton balığı yiyenlerde 0,3 gram yiyenlere kıyasla riskin 20 arttığı görüldü.

Kızartma dışında yöntemlerle pişirilen 17,8 gram günlük balı tüketimi yüzde 18 artan kanser riskiyle ilişkilendirilirken kızarmış balık tüketiminde kaydadeğer bir bağlantı tespit edilmedi.

Makalenin yazarı bağlantının daha çok araştırılması gerektiğini vurgulayarak “Bulgularımız balıktaki poliklorlu bifeniller, dioksinler, arsenik ve cıva gibi kirleticilere atfedilebileceğini düşünüyoruz” dedi.

Ancak çalışmalarında katılımcıların vücudunda bu kirleticilerin yoğunluğunu araştırmadıklarını belirten Cho balık tüketimi ile cilt kanseri arasındaki bağı doğrulamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Araştırmayı değerlendiren Britanya’daki Londra Kanser Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Michael Jones elde edilen yüksek risk sonuçlarının istatistiksel olarak önemli olduğunu ve bu neden tesadüf olamayacağını ifade etti.

Ancak çalışmaya ihtiyatlı yaklaşan uzmanlar da oldu. Aston Üniversitesi tıp fakültesinde Dr. Duane Mellor araştırmanın balık tüketimin melanoma riskini nasıl artırdığına dair net bir açıklaması olmadığını vurgulayarak “Haftada iki porsiyon balık tüketmek önemli. Bu araştırma insanları sağlık beslenme düzenlerinden balığı çıkarmalarına teşvik etmemeli” dedi.