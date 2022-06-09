Soylu’dan taksicilere özel görev

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaçak göçle mücadele kapsamında taksicilere ‘Seyahat belgesi kontrolü’ yetkisinin verileceğini açıkladı.
Soylu, Ankara’da Göç Kurulu Toplantısı’nda konuştu.
Bakan Soylu, valiliklere yazı gönderileceğini belirterek ”Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin” dedi.
Soylu, TIR kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı da TIR parklarına kamera sistemi zorunluluğu getirildiğini de bildirdi.