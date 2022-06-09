Sedat Peker artık ‘Deli Çavuş’tan da konuşamayacak

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, ‘Deli Çavuş’ isimli Twitter hesabından paylaşımlarının da Birleşik Arap Emirliği (BAE) tarafından engellendiği iddia edildi.

Peker’in son videosu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, geçen sene yayınladığı videolar ve attığı tweet’lerde hükümet hakkındaki iddiaları ülke çapında infial yaratmıştı. Bir süre sonra da ‘sosyal medya kısıtlaması’ getirilmişti.

Son paylaşımı geçen yıl kasımda olan Peker, kısıtlamanın hafifletilmesi sonrası bir süredir sadece retweet’le yetiniyordu. Ancak Peker, daha önce iddialarının bir kısmını yayınladığı hesabı ‘Deli Çavuş’tan konuşmaya başladı. Paylaşımlar Peker’in resmi hesabından da retweet edildi.

Peker, son paylaşımında şunları demişti:

”Toplumun sakinliğinden cesaret alan bazıları ‘sandıkta seçimi kaybetsek de asla gitmeyeceğiz’ diye açıklamalar yapıyorlar. Seçim kazanıldığında şu veya bu sebeple eğer ki iktidarı terk etmek istemeyen kişiler olursa (duyumlarım olacağı yönünde) o zaman şartlar değişmeli.

Sonu her ne olursa olsun hakkınızı alana kadar evinize asla girmeyin (sonu ne olursa olsun). Çünkü hakkımızı alabileceğimiz gerçek bir seçim ülkemizde bir daha olmayacaktır.”

‘Vekil adaylığına sıcak bakıyor’ iddiası

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, BAE yetkilileri Peker’in 4 Haziran’daki ‘iktidarın seçimi kaybedip gitmemesi halinde sokağa çıkma çağrısı’ndan rahatsız oldu. BAE yetkilileri Peker’in bu hesaptan paylaşımı yasakladı.

Peker’in yakın çevresine, “Seçime iki-üç ay kala söz verdiğim paylaşımları yapacağım. Helalleşme videosu dahil tüm hazırlıklarımı tamamladım” dediği de öne sürüldü. Videosunda, iktidar yanlısı bir işadamının İran-Mersin-Sabiha Gökçen bağlantılı trafiğini anlatacağı iddia edildi.