‘Güven timi’ne güvenmeyen vatandaşa dayak: Polise sadece ihtar cezası istendi

İstanbul Şirinevler’de ‘Güven timi’ polisinin, evine giden Recep Çelik’i kimliğini göstermediği gerekçesiyle önce kameralara kapalı alanda yerde sürüklediği sonra dövdüğü ortaya çıktı.

Gazeteci Erk Acerer, Twitter’da olaya ilişki kamera kayıtlarını ve mahkeme tensip kararını paylaştı.

Buna göre geçen yıl nisanda güven timinde görevli iki polis yoldan geçen Çelik’e kimliğini sordu. Polislere güvenmeyen Çelik, yakındaki ekip otosuna giderek durumu anlattı ve kimliğini gösterdi.

Daha sonra arkasından giden iki güven timi polisi Çelik’e kelepçe takıp şiddet uyguladı. O sırada orada bulunan zabıta ekipleri ve diğer polislerse müdahale etmedi.

Hatta polisler zabıtaya “Burada kamera var mı” diye sordu, “Hayır” yanıtını alınca da tekme ve yumruk atmaya devam ettiler.

Çelik darp raporu alarak şikayetçi oldu. Ama iddianamede ‘basit yaralanma’ denerek, polislere sadece ‘ihtar’ cezası istendi.

Acerer’in paylaştığı kamera kayıtları şöyle:

2-Ekip otosunun yanına gelen Emre Gürkan, Erkan Koçhan adlı polisler, Çelik’e kelepçe taktılar.Sürükleyerek, zabıta kulübesine götürdüler.Büyük bir şiddet gösterdiler.Diğer polisler de zabıta da müdahale etmedi! Mağdurun, olaya dahil olan 2 polis daha var talebi dikkate alınmadı. pic.twitter.com/RIFZY7SGKi — Erk Acarer (@eacarer) June 8, 2022