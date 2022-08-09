Akşam Postası / 9 Ağustos 2022

AYM’den Ali İsmail Korkmaz kararı: Bir polis yeniden yargılanacak

Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi eylemlerinde Eskişehir’de polis ve esnafın döverek öldürdüğü Ali İsmail Korkmaz’a ilişkin gerekçeli kararında eziyet yasağının usul ve maddi boyutunun ihlal edildiğine hükmetti.

Almanya’da da Alevi derneğine saldırı

Almanya’nın Düren kentinde bulunan Düren ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi’ne sabah saatlerinde bir saldırı düzenlendi, saldırıda binanın camı kırıldı.

Fırat’a siyanür sızdıran şirket, şimdi de Munzur’a göz koymuş

Erzincan İliç’te altın ararken Fırat nehrine siyanür sızdıran Anagold Madencilik şirketinin, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde altın arayacağı öne sürüldü. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, Munzur havzasında siyanürle altın aranmasına karşı duracaklarını söyledi.

Eyüp Sultan Türbesi’ndeki tarihi çinilere çekiçli saldırı: ‘Nefret suçu ve cahillik’

İstanbul’da Eyüp Sultan Türbesi’ndeki çiniler, ‘üzerinde ‘şeytan motifi’ olduğu öne sürülerek kırıldı.

İstanbul’daki anlaşma sonrası Ukrayna’dan çıkan ilk tahıl gemisini alıcısı reddetti

İstanbul’daki anlaşma sonrası Ukrayna’dan çıkan ilk tahıl gemisi Razoni, Lübnan’daki alıcısı tarafından reddedildi. Gemi, Akdeniz açıklarında yeni alıcısını bekliyor.

Kira davalarına arabulucu şartı

Kira ihtilaflarıyla ilgili açılan davalara arabulucu şartı getiriliyor. Taraflar, dava açmadan önce arabulucuya gidecek, burada çözüme ulaşılamazsa dava süreci başlayacak.

ABD, Rusya-Türkiye arasındaki para trafiğini ‘dikkatle’ izliyor

ABD, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Soçi’de vardığı anlaşmalara “Türkiye’yi yasadışı Rus varlıkları için güvenli bir liman haline gelmemeye çağırdık” diyerek tepki gösterdi.

Reuters analizi: Erdoğan, dış politikayı seçim stratejisi olarak kullanacak

Reuters’ın analizine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dış politikadaki ‘diplomatik kazanım’ları seçim stratejisi olarak kullanacak.

Kılıçdaroğlu’ndan KKM sahiplerine: Sadece faizi alacaklar, döviz garantisi yok

Edirne’de konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kur korumalı mevduat sistemini “Ülke ekonomisine yerleştirilmiş atom bombası” diye niteleyerek, “Bir avuç kişiye sesleniyorum: Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok” dedi.

Erdoğan’ın ‘nas’ aşkı bankaları ihya etti: İş Bankası ve Vakıfbank da rekor kar açıkladı

İş Bankası ve Vakıfbank yılın ikinci yarısına ilişkin net kar oranlarını açıkladı. Politika faizi yüzde 14’le borçlanıp yüzde 50’ye varan faizlerle kredi veren bankalar karına kar katmaya devam ediyor.

İmamoğlu’ndan ‘kayıp 1000 gün’ yanıtı: Vaatlerin yüzde 42’sini hayata geçirdik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021’de kendilerine hiç borçlanma izni verilmediğini belirterek, vaatlerinin yüzde 42’sini hayata geçirdiklerini söyledi.

Varlık barışında işleyiş nasıl olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, 7417 sayılı yasada yer alan Varlık Barışı uygulamasının işleyişine açıklık getirdi.

İsviçre saatlerine talep patladı: Türkiye, 117,5 milyon dolarlık saat aldı

Dünya bu sene enflasyon ve faiz artışlarıyla boğuşurken, yüksek fiyat etiketlerine sahip İsviçre saatlerine olan talep adeta patlama yaptı. Türkiye, İsviçre’den 117,5 milyon dolarlık saat aldı.

Sinpaş, mühüre rağmen inşaatı sürdürdü: Nöbetteki çevreciler gözaltına alındı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sinpaş GYO, belediyenin inşaatı mühürlemesine rağmen çalışmalara devam etti.

Soylu’dan Suriye’ye operasyon mesajı: Bölgenin tamamını kapatacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye’ye operasyon sinyali verdi: “Biz, Türkiye sınırına dahil olan bölgenin tamamını kapatacağız. 25-30-40 kilometre aşağıya inerek, Kandil gibi terörün merkezi olan ana üsleri ortadan kaldırarak Türkiye’ye yönelik güvenlik konusundaki açığı bir vesileyle mümkün olduğunca azaltmaya çalışacağız.”