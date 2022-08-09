Fırat’a siyanür sızdıran şirket, şimdi de Munzur’a göz koymuş

Erzincan İliç’te altın ararken Fırat nehrine siyanür sızdıran Anagold Madencilik şirketinin, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde altın arayacağı öne sürüldü. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, Munzur havzasında siyanürle altın aranmasına karşı duracaklarını söyledi.

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İliç’te Kanada ve Çalık Holding ortaklığındaki Anagold’un altın madeninde kullanılan siyanür borusu patlamış, 20 ton siyanürlü su Fırat nehri üzerinde kurulan İliç Barajı’na karışmıştı. Şirkete 16 milyon lira para cezası verilmişti.

Sabıkalı şirketin, bu kez de Munzur’a göz diktiği öne sürüldü.

Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre bölge halkı, Ovacık’ta altın arayacağı öne sürülen şirketin, kendilerine cazip teklifler sunduğunu söyledi. Halkın büyük çoğunluğunun şirketin çalışmalarına karşı olduğunu belirten köylüler, ama ‘iş olanağı ve yüksek rakamlar’ vadederek halkı ikna etmeye çalıştıklarını anlattı. Bölgede öncelikli olarak Cevizlidere, Otlu Bahçe, Yazı Ören köylerinin pilot bölge seçildiği belirtildi.

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu, şirketin bölgeyle yakından ilgilendiğini, Ankara’dan gerekli izinleri almaya çalıştıklarını duyduklarını söyledi.

Bölgenin tüm doğal zenginliklerinin yanı sıra yerel söylemle ‘içinden yılan geçmeyecek‘ sıklıkta orman varlığı olduğunu söyleyen Maçoğlu, şunları kaydetti: “Bu talan ve yağma projelerine, ormanlarımızın yok edilmesine, çevrenin kirletilmesine ve bölgenin yaşanmaz hale getirilmesine biz burada olduğumuz sürece izin vermeyiz. Daha önce de olduğu gibi refleks göstereceğiz, karşı koyacağız, hukuki yollardan haklarımızı arayacağız, onların altın çıkartmak istedikleri her yerde biz olacağız. Kapitalizmin bir tek dağ, dere, orman bırakmadan rant alanı açma girişimlerine Dersim halkı izin vermeyecek.”

Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Sözcüsü Barış Yıldırım da şirketin bölgede altın çıkartmasının Munzur Havzası’na hançer saplamak anlamına geleceğini anlattı: “Maden projelerinin hayata geçirilmesi bu bölgeyi yok eder. Şirket, hiçbir hukuki prosedürü tamamlamadan hazırlık çalışmalarına başladı. Bu girişime de tüm olanaklarımızı kullanarak karşı duracağız.”