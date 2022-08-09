İstanbul’daki anlaşma sonrası Ukrayna’dan çıkan ilk tahıl gemisini alıcısı reddetti

İstanbul’daki anlaşma sonrası Ukrayna’dan çıkan ilk tahıl gemisi Razoni, Lübnan’daki alıcısı tarafından reddedildi. Gemi, Akdeniz açıklarında yeni alıcısını bekliyor.

Fotoğraf: MSB

Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ve Türkiye temsilcilerinin İstanbul’daki toplantısının ardından Ukrayna tahılının ülke dışına çıkartılmasındaki kriz çözülmüştü. Anlaşma ve ardından gelen açıklamayla art arda dört hafta artan tahıl fiyatları düşmüştü.

Kontroller sonrası boğazlardan geçen ilk gemiyse Odessa Limanı’ndan 1 Ağustos’ta hareket eden mısır yüklü Razoni olmuştu.

Ama krizin ortasındaki Lübnan’daki alıcı, beş aylık gecikme nedeniyle 26 bin tonu aşkın yüklü Razoni’yi reddetti.

Bu durum, Ukrayna’dan tahıl sevkiyatlarının normale dönmesini engelleyen zorlukların altını çiziyor.

Lübnan’daki Ukrayna büyükelçiliğine göre gemi, başka bir alıcı arıyor. Online takip sitelerine göre geminin varış noktası iki gün önce Trablus olarak değiştirildi. Ama bu da kesinleşmiş değil.