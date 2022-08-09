Reuters analizi: Erdoğan, dış politikayı seçim stratejisi olarak kullanacak

Reuters’ın analizine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dış politikadaki ‘diplomatik kazanım’ları seçim stratejisi olarak kullanacak.

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Genel seçimlere bir seneden az kaldı.

Son dönemki anketlerde cumhur ittifakının iki ortağı AKP ve MHP’deki oy kaybı hayli dikkat çekiyor. Diğer yandan önceki seçimlerde partisinden daha yüksek oy alan Erdoğan’ın da muhalefetin olası adayları karşısında geriye düştüğü görülüyor.

Analizde, uluslararası kazanımların aksine, yüzde 80’e ulaşan enflasyon ve TL’deki değer kaybından dolayı Türkiye’deki ekonomik görünümün ‘pek iç açıcı olmadığı’ kaydedildi.

”Diplomatik zafer’ masalları’

Reuters’a konuşan hükümet yetkilileri ve AKP’nin önde gelen isimleriyse Erdoğan’ı ‘uluslararası arenadaki başarılarına yaklaşamayacak muhalifler karşısında duran bir devlet adamı’ olarak resmetti.

Bir Türk yetkili, “Beğenin ya da beğenmeyin ama Erdoğan bir lider. Türkiye’de onun yerine geçebilecek bir lider yok” dedi.

CHP’li milletvekili ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun üst düzey danışmanlarından Erdoğan Toprak’a göreyse ‘diplomatik zafer’ler aslında ‘masal’: “Hükümet ülkeyi sürüklediği ekonomik felaket tablosunu örtmek için dış politikayı malzeme yapıyor ve içeride ‘diplomatik zafer’ masalları anlatıyor.”

Toprak, diplomatik alanda Erdoğan’ın ‘tavizler ve U dönüşleriyle saygınlığı zedeleyen ve ülkeyi zafiyete sürükleyen adımlar attığını’ söyledi.

AKP’li bir yetkili, “Halk diplomasinin faydalarının farkında. Zaman zaman ekonomi ya da mülteciler konusunda şikayet etseler de güçlü bir Türkiye için Erdoğan’a oy vereceklerdir” dedi.