Eyüp Sultan Türbesi’ndeki tarihi çinilere çekiçli saldırı: ‘Nefret suçu ve cahillik’

İstanbul’da Eyüp Sultan Türbesi’ndeki çiniler, ‘üzerinde ‘şeytan motifi’ olduğu öne sürülerek kırıldı.

Görüntüleri ‘şizofreni ve cahillik’ olarak tanımlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Mahir Polat, “Rumi motifidir bu, Selçuklu’dan Osmanlı’ya en çok kullanılan motiftir, her yeri mi kıracaksınız? Kültürünü tarihini bilmeyen derin cehaletle nasıl baş edeceğiz” dedi.

Görsel: Twitter

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün saldırgan hakkındaki açıklamasında “Şahıs zihinsel engelli” denerek saldırıyla ilgili hem adli hem de idari tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

Daha önce bazı sosyal medya hesapları üzerinden türbedeki motif ‘Şeytan figürü var’ denerek hedef gösterilmişti.

İstanbulu Sevenler Cemiyeti adlı Twitter hesabının paylaştığı görüntülerde bir kişinin elindeki çekiçle çinileri kırdığı görülüyor.

Hz. Halid Ebu Eyyûb el-Ensarî Türbesi muvacehe penceresi önündeki çiniler, üzerindeki motiflerin şeytan boynuzu olduğunu iddia eden bir sapık tarafından tahrip edilmiş.. pic.twitter.com/cSbUlFVSv9 — İstanbul'u Sevenler Cemiyeti (@ist_sevenler) August 9, 2022

İBB Genel Sekreteri Polat saldırıya şu sözlerle tepki gösterdi:

– Eyüp Sultan’a çekiçle saldıran, Osmanlı sanatının şaheserlerini, Hz Muhammed yazısını parçalayan şizofreni ve cahillik. Rumi motifidir bu, Selçuklu’dan Osmanlı’ya en çok kullanılan motiftir, her yeri mi kıracaksınız? Kültürünü tarihini bilmeyen derin cehaletle nasıl baş edeceğiz.

– Onlarca YouTube kanalında, yaygın sosyal medyada cahil, tarih bilmez sözüm ona analizciler kültür tarihinden bi haber bu motifler üzerine paranoyakça yorumlar yapıyorlar. Hiç mi hat sanatı görmediniz dinlemediniz, hiç mi tarihinize yakından bakmadınız.

– Toplumu hasta eden bir paranoya özellikle tarih üzerinden kitlelere yayılıyor. Nefret suçu ile dolu bu cahilliğin ve sözüm ona tarih yorumculuğunun hukuki olarak nefret söylemi kapsamında takip edilmesi zorunlu.

– Akıl hastası raporu olmayan nice insan kendileri uyudurup kendileri harlandırarak çocuklara gençlere aslı astarı olmayan sözde gizem ve kripto videosu yayınlıyor. Tamamı cahilce hiç bilmedikleri konularda tarihten dem vuruyor, sözde gizli güçlerden sembollerden bahsediyor.

– Tarihçilerin, sanat tarihçilerin konuşamadığı, seslerinin duyulmadığı bir yerde toplumsal akıl sağlığını tehdit edecek bir kripto ve paranoya yorumculuğu inşa ediliyor. Yazık çok yazık, hepimizin üzerine titremesi gereken bir kutsiyet ve kültür değerine karşı bir saldırı.

‘Polise teslim edildi’

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü saldırganın güvenlik görevlileri tarafından tutularak polise teslim edildiğini kaydetti: “Şahsın Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından, tahrip edilen çinilerin tamiri için gerekli çalışmalara başlanmıştır.”