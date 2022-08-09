Sinpaş, mühüre rağmen inşaatı sürdürdü: Nöbetteki çevreciler gözaltına alındı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sinpaş GYO, belediyenin inşaatı mühürlemesine rağmen çalışmalara devam etti.

Bunun üzerine Marmaris Kent Konseyi Ekolojik Mücadele Komitesi üyeleri nöbete başladı. Ama polis, “Yolu kapatıyorsunuz” diyerek 12 kişiyi gözaltına aldı. Oysa nöbet tutulan yerde yol yok.

Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi 3 Ağustos’ta Kızılbük’te inşaatı süren Sinpaş GYO projesine ilişkin ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararını iptal etmişti.

Kararda, projenin otel ve konut projelerini bir arada kapsamasından dolayı ÇED’den muaf tutulamayacağı vurgulanmıştı.

Karadan beş gün sonra da Marmaris Belediyesi inşaatı mühürlemişti. Şirket de Danıştay kararına kadar inşaat çalışmalarını durdurduklarını belirtmişti.

Marmaris Kent Konseyi Ekolojik Mücadele Komitesi üyesi ve MUÇEP sözcüsü Halime Şaman, inşaat alanının önüne giderek, çalışamaların devam ettiğini anlattı: “Çalışanlardan da bu sabah faaliyetlere devam edeceklerini hatta kendi aralarında erken yatmakla ilgili konuştuklarını duyduk. Bunun üzerine hızlıca toplandık ve nöbet tutma kararı verdik. Günün ilk ışıklarıyla da zaten ilk nöbetimizi tamamlamış bulunuyoruz. Buradaki yaşam alanımızı, milli parkımızı korumaya devam edeceğiz. Ve yasaların uygulandığını görene kadar da ayrılmayacağız. O yüzden Marmaris’te yaşayanlardan buraya gelmelerini, doğalarına, milli parklarına, topraklarına sahip çıkmalarını rica ediyoruz. Marmaris’te talana ve yağmaya izin vermeyeceğiz.”

Çevre aktivistleri nöbete başladıktan sonra inşaat çalışmaları durdu. Çok kısa bir süre sonraysa aktivistler “Yolu kapatıyorsunuz” gerekçesiyle gözaltına alındı. Ama çevreciler bölgede bir yol olmadığını belirterek, şirketin nöbetten rahatsız olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde Emin Hattat tarafından 30 yıl önce inşaatı başlatılan otel, 2009’da Sinpaş Holding’e satılmıştı. 1988’de Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlamıştı. Fakat 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilememişti. Emin Hattat, 2006’da iflas edince de inşaat tamamen durmuştu.

Sinpaş Holding, 2010 başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler’de belediyenin fen işleri müdürlüğüne başvurmuştu. Belediyeyse imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermemişti.

Muğla valiliğiyse devam eden Kızılbük Wellness Resort inşaatı için 13 Ağustos 2021’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararını vermişti.