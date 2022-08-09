İsviçre saatlerine talep patladı: Türkiye, 117,5 milyon dolarlık saat aldı

Dünya bu sene enflasyon ve faiz artışlarıyla boğuşurken, yüksek fiyat etiketlerine sahip İsviçre saatlerine olan talep adeta patlama yaptı. Türkiye, İsviçre’den 117,5 milyon dolarlık saat aldı.

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Yılın ilk yarısında İsviçre’nin saat ihracatı yüzde 12 artarak 12,3 milyar dolara ulaştı. İhracatın yüzde 95’ini kol saatleri oluştururken, ilk altı ayda ihraç edilen kol saati adedi de 225 bini geride bıraktı. Raporda en çok İsviçre saati alan 30 ülkenin sıralamasına da yer verildi. ABD, Çin ve Japonya en yüksek ihracatın yapıldığı ilk üç ülke olarak sıralanırken, Türkiye’deki artış dikkatleri çekti.

Hürriyet’ten Taylan Özgür Dil’in haberine göre, 2022 yılının ilk altı ayında İsviçre’den Türkiye’ye gerçekleşen saati ihracatı yüzde 38,6 artarak 117,5 milyon dolar (2 milyar 101 milyon TL) oldu. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise artış yüzde 142,6’ya kadar ulaştı.